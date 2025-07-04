«Раны украшают настоящего артиста»: Киркоров рассказал о состоянии руки, которую обжог на концерте

04 июля 2025, 01:03

Киркоров рассказал о состоянии руки, которую обжог на концерте

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

В конце апреля этого года певец Филипп Киркоров получил серьезный ожог во время своего выступления. Все из-за пиротехники, огонь от которой попал на куртку исполнителя. В итоге Филиппа пришлось госпитализировать в отделение экстренной хирургии.





Из-за сахарного диабета на руке Киркорова пошло ослажнение. Из-за случившегося Филипп на некоторое время пропал с поля зрения публики. В своем последнем интервью исполнитель заявил, что все худшие опасения насчет его здоровья не подтвердились и скоро он вновь будет радовать фанатов своими высутплениями.





«Все хорошо. Рука еще побаливает, конечно, но в целом всё нормально. Живы будем, не помрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина», — рассказал Киркоров изданию VOICE.

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«То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем? Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький», — сказал Киркоров.