Москвичка умерла во время замены грудных имплантов
В Подмосковье, в клинике SOLEI, произошла трагедия: 47-летняя Наиля скончалась во время операции по замене грудных имплантов. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Как сообщают источники, женщина решила подкорректировать грудь в связи с возрастными изменениями. Однако во время процедуры у неё остановилось сердце.
В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются точные причины смерти, проводятся необходимые экспертизы. Известно, что Наиля долгое время проживала в Москве и официально не работала.
Грудные импланты — это медицинские устройства, которые используются для увеличения или восстановления объема груди. Они могут быть заполнены солевым раствором или силиконовым гелем и применяются как в эстетической, так и в реконструктивной хирургии. Несмотря на популярность таких процедур, они несут определенные риски, и важно тщательно подходить к выбору клиники и специалиста.
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