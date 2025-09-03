Маммографию по самозаписи в этом году прошли более 13 тыс. жительниц Подмосковья

03 сентября 2025, 13:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с начала года более 13 тыс. женщин прошли маммографию по самозаписи, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Записаться на исследование самостоятельно могут женщины старше 40 лет, более двух лет не проходившие его.







«Эффективнее всего поддаются лечению заболевания, выявленные на ранней стадии. Важно ответственно относится к своему здоровью, поэтому в регионе для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографию. С начала года такой возможностью воспользовались более 13,3 тыс. женщин. У 72 из них выявили онкологию и направили на углублённую диагностику», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.