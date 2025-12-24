Маммографию по самозаписи в Подмосковье в этом году прошли более 15 000 женщин
Маммографию по самозаписи с начала года прошли более 15 000 жительниц Подмосковья. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В регионе женщины старше 40 лет, не проходившие маммографию более двух лет, могут самостоятельно записаться на исследование.
«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, вовремя начать лечение, сохранить качество и продолжительность жизни. С начала года маммографию по самозаписи прошли уже более 15 100 женщин, и у 81 из них выявили онкологические заболевания. Для выбора тактики лечения пациенток направили на углублённую диагностику», – пояснил Забелин.По подсчётам министерства, в уходящем году на маммографическое исследование самостоятельно записались на 3200 женщин больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Записаться на исследование можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122. Для этого необходимо быть старше 40 лет и иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. При этом давность предыдущего исследования должна превышать два года.