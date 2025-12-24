Маммографию по самозаписи в Подмосковье в этом году прошли более 15 000 женщин

24 декабря 2025, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Маммографию по самозаписи с начала года прошли более 15 000 жительниц Подмосковья. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





В регионе женщины старше 40 лет, не проходившие маммографию более двух лет, могут самостоятельно записаться на исследование.

«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, вовремя начать лечение, сохранить качество и продолжительность жизни. С начала года маммографию по самозаписи прошли уже более 15 100 женщин, и у 81 из них выявили онкологические заболевания. Для выбора тактики лечения пациенток направили на углублённую диагностику», – пояснил Забелин.