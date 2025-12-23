Подмосковные диетологи рассказали, как организовать питание ребёнка в праздники
Праздничные дни – это время традиционного изобилия на столе. Без должного контроля за рационом они могут стать причиной дискомфорта, набора лишнего веса и обострения хронических заболеваний, предупредили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Грамотный подход к питанию в праздники позволит сохранить здоровье, не отказываясь от удовольствия.
«Особенно чувствителен к резким изменениям в рационе детский организм. Переедание сладкого и жирного во время праздников может спровоцировать не только расстройство желудка, но и нарушение сна, раздражительность и снижение иммунитета», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Специалисты рекомендуют заранее планировать меню, включая в него лёгкие закуски, богатые клетчаткой, и ограничивая количество жареных, копчёных и острых блюд. Следует также обязательно чередовать приём пищи с прогулками и активными занятиями. Это улучшит пищеварение и снизит нагрузку на желудок.
«Главное правило – не запрещать, а заменять. Вместо фастфуда и консервированных закусок выбирайте свежие овощи, нежирные белковые продукты и цельнозерновые блюда. Даже в праздничной обстановке можно есть осознанно», – уверена врач-диетолог Анна Басова.Как напомнили в министерстве, с 22 по 28 декабря проходит неделя Минздрава по популяризации здорового питания.