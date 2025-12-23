Подмосковные диетологи рассказали, как организовать питание ребёнка в праздники

23 декабря 2025, 23:00

Праздничные дни – это время традиционного изобилия на столе. Без должного контроля за рационом они могут стать причиной дискомфорта, набора лишнего веса и обострения хронических заболеваний, предупредили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Грамотный подход к питанию в праздники позволит сохранить здоровье, не отказываясь от удовольствия.

«Особенно чувствителен к резким изменениям в рационе детский организм. Переедание сладкого и жирного во время праздников может спровоцировать не только расстройство желудка, но и нарушение сна, раздражительность и снижение иммунитета», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Главное правило – не запрещать, а заменять. Вместо фастфуда и консервированных закусок выбирайте свежие овощи, нежирные белковые продукты и цельнозерновые блюда. Даже в праздничной обстановке можно есть осознанно», – уверена врач-диетолог Анна Басова.