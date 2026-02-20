В Подмосковье рассказали, как будут работать офисы МосОблЕИРЦ в праздники

20 февраля 2026, 13:37

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Подмосковье рассказали о графике работы офисов «МосОблЕИРЦ» в праздничные дни по случаю Дня защитника Отечества. Большинство клиентских офисов будут работать в обычном режиме 21 февраля. 22 и 23 февраля офисы будут закрыты. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области