В Подмосковье рассказали, как будут работать офисы МосОблЕИРЦ в праздники
В Подмосковье рассказали о графике работы офисов «МосОблЕИРЦ» в праздничные дни по случаю Дня защитника Отечества. Большинство клиентских офисов будут работать в обычном режиме 21 февраля. 22 и 23 февраля офисы будут закрыты. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области
24 февраля часть офисов также не будет принимать посетителей. С 25 февраля офисы будут работать по обычному графику.
Решить вопросы по коммунальным расчетам можно в любой день через личный кабинет на сайте компании или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Пользователи могут получить консультацию и через оператора по телефону 8 499 444‑01‑00. Личный кабинет и приложение работают ежедневно с 6:00 до 23:00.
Подробную информацию о графике работы конкретного офиса можно уточнить на официальном сайте «МосОблЕИРЦ».
