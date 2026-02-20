Пассажиры ЦППК оформили почти 65 000 карт провожающего в Подмосковье в 2025 году
В 2025 году пассажиры Центральной ППК использовали услугу «Карта провожающего» 64 800 раз. С её помощью можно бесплатно пройти на станцию и выйти с платформы в течение 30 минут, чтобы проводить или встретить близких, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
Почти треть всех карт оформляли летом — в июле и августе пассажиры провожали и встречали по 7 400 раз. Чаще всего услугу использовали на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях.
С начала 2026 года пассажиры оформили уже почти 6 300 карт. Оформить карту провожающего можно в кассах восьми вокзалов Москвы и 166 пригородных станций.
Для выдачи карты требуется залог 100 рублей, который возвращают после сдачи карты в кассу.
Читайте также: