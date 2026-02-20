Пассажиры ЦППК оформили почти 65 000 карт провожающего в Подмосковье в 2025 году

20 февраля 2026, 12:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В 2025 году пассажиры Центральной ППК использовали услугу «Карта провожающего» 64 800 раз. С её помощью можно бесплатно пройти на станцию и выйти с платформы в течение 30 минут, чтобы проводить или встретить близких, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.