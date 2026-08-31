Мантуров ознакомился с работой производителя УФ-оборудования в Долгопрудном
Первый зампред правительства Денис Мантуров и заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева посетили в Долгопрудном Научно-производственное объединение «ЛИТ». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предприятие входит в топ-3 мировых лидеров по разработке и производству ультрафиолетовых систем, поставляя оборудование в десятки стран.
Мантуров и Зиновьева осмотрели производственные мощности предприятия, побывали в цехах механопереработки и сварки, производства амальгамных ламп. Гостям показали работу исследовательской лаборатории, кварцедувного участка, цеха цоколировки и упаковки.
«НПО «ЛИТ» – пример того, как российская компания, опираясь на собственные разработки и производство, смогла занять сильные позиции на мировом рынке. Сегодня около 80% используемого предприятием оборудования производится в России. Продукция компании востребована в 56 странах», – рассказала Зиновьева.
НПО «ЛИТ» основали в 1991 году выпускники МФТИ. В 1995-м компания запустила первое в мире массовое производство амальгамных ультрафиолетовых ламп. Сегодня предприятие разрабатывает и производит системы УФ-обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. Оно является единственным в мире производителем, который выпускает УФ-оборудование и амальгамные УФ-источники в рамках единого технологического процесса.
«ЛИТ» занимает второе место в мире по количеству и объёму построенных станций обеззараживания. Технологии предприятия используют на крупных объектах водоподготовки и очистки сточных вод в России и за рубежом.
Продукция предприятия применяется в нефтегазовой, фармацевтической и пищевой промышленности, микроэлектронике, питьевом водоснабжении, медучреждениях и муниципальном секторе. На производстве заняты более 700 сотрудников. За время работы выпущено свыше миллиона амальгамных УФ-ламп.