Мантуров ознакомился с работой производителя УФ-оборудования в Долгопрудном

31 августа 2026, 16:07

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Первый зампред правительства Денис Мантуров и заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева посетили в Долгопрудном Научно-производственное объединение «ЛИТ». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Предприятие входит в топ-3 мировых лидеров по разработке и производству ультрафиолетовых систем, поставляя оборудование в десятки стран.



Мантуров и Зиновьева осмотрели производственные мощности предприятия, побывали в цехах механопереработки и сварки, производства амальгамных ламп. Гостям показали работу исследовательской лаборатории, кварцедувного участка, цеха цоколировки и упаковки.

«НПО «ЛИТ» – пример того, как российская компания, опираясь на собственные разработки и производство, смогла занять сильные позиции на мировом рынке. Сегодня около 80% используемого предприятием оборудования производится в России. Продукция компании востребована в 56 странах», – рассказала Зиновьева.