«Зима в Подмосковье» — праздничные автобусы вышли на маршруты

23 декабря 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Общественный транспорт Подмосковья начали украшать к Новому году. Перевозчики создают праздничное настроение прямо на маршрутах — нарядные автобусы уже курсируют в Люберцах, Пушкино и других муниципалитетах. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.