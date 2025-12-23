«Зима в Подмосковье» — праздничные автобусы вышли на маршруты
Общественный транспорт Подмосковья начали украшать к Новому году. Перевозчики создают праздничное настроение прямо на маршрутах — нарядные автобусы уже курсируют в Люберцах, Пушкино и других муниципалитетах. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.
В салонах пассажиров встречают ёлочные игрушки и цветные гирлянды. В новогодние каникулы в автобусах Мострансавто будут звучать аудиопоздравления с Новым годом и Рождеством — их записали дети из Подмосковья и Дед Мороз из Великого Устюга.
Украшенные автобусы выходят как на городские, так и на пригородные и междугородные маршруты. Например, праздничный транспорт можно встретить на маршруте № 323 «Октябрьский — Москва (м. Выхино)» и № 509 «ст. Пушкино — Москва (м. Медведково)».
По-новогоднее оформили автостанции и автовокзалы Мострансавто. Здесь установили ёлки, повесили гирлянды, мишуру и тематические плакаты. На крупных вокзалах Московской железной дороги ели поставили в залах ожидания и вестибюлях, станцию Опалиха в Красногорске украсила новогодняя иллюминация, а на Ленинградском направлении гирлянды теперь есть и у касс.
В этом сезоне по маршрутам Подмосковья также выйдут около 100 автобусов с праздничным оформлением «Зима в Подмосковье». Их борта украсили символикой, чтобы праздничное настроение сопровождало пассажиров в пути.
