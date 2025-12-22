В аэропортах Подмосковья выявили более 350 нелегальных такси

22 декабря 2025, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 350 случаев нелегальной таксомоторной деятельности выявили в аэропортах, расположенных на территории Московской области, с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Всего с января проверили семь тысяч машин. При этом после ввода административной ответственности за незаконную работу такси в районе воздушных гаваней в августе 2025 года, число нарушений снизилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





«Работу по пресечению деятельности нелегальных такси проводят ежедневно основе. Так пассажиры не столкнутся с «зазывалами», а обратятся за услугой к официальным перевозчикам такси, у которых есть все необходимые разрешения и опыт. Кроме того, поездки будет значительно ниже», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.