В Подмосковье за неделю с улиц эвакуировали более 4,1 тыс. машин
4131 автомобиль эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе за нарушение правил остановки и стоянки. Это на 68 машин меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
На штрафстоянки отправили автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, на остановках общественного транспорта и у пешеходных переходов.
«Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в городском округе Красногорск — 426. На второе место по этому показателю вышел Ленинский округ (399 эвакуированных автомобилей), третье место недельного антирейтинга занял округ Химки (397), четвёртое — Мытищи (328), а пятое — Люберцы (256)», — говорится в сообщении.Узнать, где находится эвакуированный в Московской области автомобиль, владелец может по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».