В Подмосковье за неделю с улиц эвакуировали более 4,1 тыс. машин

23 декабря 2025, 13:32

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

4131 автомобиль эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе за нарушение правил остановки и стоянки. Это на 68 машин меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





На штрафстоянки отправили автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, на остановках общественного транспорта и у пешеходных переходов.





«Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в городском округе Красногорск — 426. На второе место по этому показателю вышел Ленинский округ (399 эвакуированных автомобилей), третье место недельного антирейтинга занял округ Химки (397), четвёртое — Мытищи (328), а пятое — Люберцы (256)», — говорится в сообщении.