Молодежь Московской области приглашают принять участие в форумах Росмолодежи

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций
В России стартовал федеральный форумный сезон 2025 года. Молодёжь Московской области получила возможность принять участие в масштабных мероприятиях, направленных на развитие компетенций и раскрытие потенциала в самых разных направлениях, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
«Мы, как Министерство, оказываем поддержку нашим активистам в участии в этих форумах: не только информируем о предстоящих событиях, но и организуем логистику для участников. В прошлом году почти 500 человек приняли участие в 23 Всероссийских, окружных и тематических форумах по различным направлениям, а также в 10 образовательных заездах Арт-кластера "Таврида". Именно на таких площадках рождаются новые идеи и проекты, которые развивают нашу область и страну», — подчеркнула она.
Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций
«Территория смыслов» — для 4000 участников, где поднимутся темы семьи, служения, созидания и единства; «Машук» — для 2200 молодых педагогов и наставников Всероссийского проекта «Первые Первым»; «Истоки» — с фокусом на историческое наследие и духовно-нравственные ценности; «ШУМ» — для молодых медиаспециалистов и журналистов; форум ПФО «иВолга» — посвящён развитию Движения Первых в регионах.
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