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Молодежь Московской области приглашают принять участие в форумах Росмолодежи

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

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В России стартовал федеральный форумный сезон 2025 года. Молодёжь Московской области получила возможность принять участие в масштабных мероприятиях, направленных на развитие компетенций и раскрытие потенциала в самых разных направлениях, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
По словам министра информации и молодежной политики Подмосковья Екатерины Швелидзе, регион традиционно активно представлен на форумах, организуемых Росмолодёжью. Участники из области ежегодно пробуют свои силы в таких сферах, как наука, образование, социальные инициативы, предпринимательство, медиа, технологии, культура, спорт, экология, внутренний туризм и агропромышленный сектор.

«Мы, как Министерство, оказываем поддержку нашим активистам в участии в этих форумах: не только информируем о предстоящих событиях, но и организуем логистику для участников. В прошлом году почти 500 человек приняли участие в 23 Всероссийских, окружных и тематических форумах по различным направлениям, а также в 10 образовательных заездах Арт-кластера "Таврида". Именно на таких площадках рождаются новые идеи и проекты, которые развивают нашу область и страну», — подчеркнула она.

В 2025 году форумы пройдут в 25 регионах — от Калининграда до Камчатки. Молодёжь сможет принять участие в стажировках, получить предложения по трудоустройству от ведущих компаний и госкорпораций, познакомиться с предприятиями и достопримечательностями принимающих территорий, а также расширить кругозор и получить уникальный опыт. Ожидается, что мероприятия объединят свыше 20 тысяч участников со всей России.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Программа охватывает широкий спектр тем — от науки и образования до креативных индустрий и IT. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Регистрация на мероприятия доступна на платформе «Росмолодёжь.Форумы». В числе форумов — ТИМ «Бирюса» (смена «Спорт и ЗОЖ»), «Область будущего», «Ростов», «Территория БезОпасности», «Ладога», «ПроРегион», «Каспий», «АГРОпродвижение» и «На волне».

Также продолжается приём заявок на участие в ключевых федеральных форумах:

  • «Территория смыслов» — для 4000 участников, где поднимутся темы семьи, служения, созидания и единства;
  • «Машук» — для 2200 молодых педагогов и наставников Всероссийского проекта «Первые Первым»;
  • «Истоки» — с фокусом на историческое наследие и духовно-нравственные ценности;
  • «ШУМ» — для молодых медиаспециалистов и журналистов;
  • форум ПФО «иВолга» — посвящён развитию Движения Первых в регионах.

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#регистрация
#подмосковье
В городском округе Ступино появится новая котельная
22 мая 2025, 11:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, депутатами и представителями Общественной палаты провёл выездную проверку строительства новой котельной в посёлке Жилёво, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«В поселке более 20 многоквартирных домов, все они получают горячее водоснабжение и отопление от старой паровой котельной. Котлы, установленные в советское время, пришли в негодность. Благодаря поддержке губернатора мы проводим модернизацию объектов теплоснабжения в округе», — сообщил Мужальских.

В посёлке строится модульная котельная мощностью 8 МВт, которая обеспечит бесперебойное горячее водоснабжение и отопление для более чем 1200 жителей.

«Старая котельная обладает большой мощностью, но имеет устаревшие паровые котлы. В летний период в поселке происходят перебои с подачей горячей воды, потому что приходится часто останавливать и перезапускать котельную. Новая современная котельная будет полностью автоматизирована», — рассказал заместитель главы округа Сергей Медведев.

Строительство объекта ведёт АО «Мособлгаз» в соответствии с утверждённым графиком. В настоящее время на площадке завершены работы по установке фундамента, в ближайшее время планируется подвод коммуникаций и монтаж модульных конструкций. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года. После успешного завершения испытаний начнётся перевод потребителей на новое оборудование.

В 2025–2027 годах в округе планируется построить 12 современных блочно-модульных котельных.

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#подмосковье
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В подмосковном Подольске продолжается строительство жилого комплекса «Онегин»
22 мая 2025, 10:38

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Подольск продолжается строительство жилого комплекса «Онегин», реализацией которого занимается девелоперская компания ГК «Развитие», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В апреле 2025 года застройщик подписал договор на теплоснабжение с ближайшей котельной. В рамках проекта её мощность будет увеличена, чтобы обеспечить потребности будущего жилого комплекса. На объекте активно ведутся строительные работы.

В корпусе 1А завершён монтаж окон, началась подготовка к установке витражей. Продолжаются работы по устройству систем вентиляции, электроснабжения, водопровода, канализации и отопления. Также ведётся кладка балконных ограждений, выполняются штукатурные и кровельные работы, заливаются стяжки полов, идёт облицовка фасада. Рабочие готовятся к установке лифтов.

В корпусе 1Б завершаются монолитные работы на техническом этаже и кровле. Полностью завершена каменная кладка на первых двух этажах здания. Ведётся монтаж внутренних инженерных систем, прокладываются трубы для подключения к центральным водопроводным и канализационным сетям. Также идут штукатурные работы и кладка ограждений балконов.

ЖК «Онегин» будет состоять из 10 секций и включит 802 квартиры с различными планировками — от однокомнатных до трёхкомнатных. Проектом предусмотрено строительство подземного и гостевого паркингов общей вместимостью 359 машино-мест. Комплекс расположен в центральной части Подольска.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 22 мая составила пять баллов
22 мая 2025, 10:25

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Утром 22 мая загруженность подмосковных дорог оценивается в 5 баллов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент зафиксировано свыше 1 миллиона автомобилей, что на 0,5% ниже среднего показателя за прошлый месяц.

Наиболее сильные затруднения в движении наблюдаются на федеральных трассах А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на ключевых вылетных магистралях: Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать особую осторожность на дорогах. Необходимо избегать резких манёвров и двигаться плавно, заблаговременно снижая скорость перед пешеходными переходами и местами массового притяжения. Автолюбителям рекомендуется быть предельно внимательными и учитывать безопасность всех участников дорожного движения.

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#пробки
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В восьми округах Московской области отремонтировали остановки
22 мая 2025, 10:10

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В восьми округах Подмосковья специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проведены на ряде городских улиц: Пролетарская в Балашихе, Чугунова в Раменском, Октябрьская в Солнечногорске, Жуковского в Луховицах и Победы в Подольске. Кроме того, обновлены остановочные павильоны в небольших населённых пунктах: деревне Юрцово городского округа Егорьевск, в Звенигороде-4 (деревня Фуньково Одинцовского округа) и посёлке Мисцево Орехово-Зуевского округа.

В Минтрансе подчеркнули, что работы по содержанию дорожно-транспортной инфраструктуры проводятся на регулярной основе. Особое внимание уделяется объектам, влияющим на безопасность движения, таким как дорожные знаки, светофоры, ограждения и искусственные неровности.

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Девять подмосковных компаний представили продукцию на выставке в Китае
22 мая 2025, 09:47

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 19 по 21 мая в Шанхае проходит международная продовольственная выставка «SIAL Shanghai» — одна из крупнейших площадок в Азии для производителей продуктов питания и напитков со всего мира. В этом году участие в экспозиции принимают 34 компании из 10 регионов России, включая представителей Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подмосковье на выставке представляют девять предприятий. Среди них — ПАО «Группа Черкизово», один из лидеров по производству мяса и колбасной продукции, а также «Раменский кондитерский комбинат» и фабрика «Волшебница». Свои товары также презентуют компания «Плодимпорт», занимающаяся оптовыми поставками консервированных овощей, фруктов и орехов, и производитель фруктово-ягодной консервации и соусов — «Адельдан».

Кроме того, в выставке участвуют производитель каш и хлопьев «Колос-Экспресс», компания «Провкус» с ассортиментом кондитерских и кулинарных изделий, «Фабрика напитков» и агропредприятие «GreenPlant LCC».

Выставка «SIAL Shanghai» традиционно привлекает ведущих игроков пищевой отрасли и служит важной платформой для международного делового сотрудничества. Актуальная информация о международных выставках в дружественных странах регулярно публикуется в Telegram-чате Министерства для экспортёров агропромышленной продукции Подмосковья.

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