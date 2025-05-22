Молодежь Московской области приглашают принять участие в форумах Росмолодежи

С 19 по 21 мая в Шанхае проходит международная продовольственная выставка «SIAL Shanghai» — одна из крупнейших площадок в Азии для производителей продуктов питания и напитков со всего мира. В этом году участие в экспозиции принимают 34 компании из 10 регионов России, включая представителей Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.