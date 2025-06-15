«Марафон Зарядок» объединил жителей Серпухова на пути к здоровому образу жизни

15 июня 2025, 22:03

Фото: администрация г.о. Серпухов

«Марафон зарядок» прошел в Серпухове в минувшую субботу, 14 июня. Об этом сообщили в окружной администрации. На мероприятии собрались активные горожане, стремящиеся к здоровому образу жизни. Организатором выступило Всероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».







«Несмотря на дождь, люди пришли и с энтузиазмом участвовали в зарядке. Это говорит о том, что интерес к здоровому образу жизни в Серпухове растет, и наш марафон продолжает приносить свои плоды», — сказал активист Никита Козлов.