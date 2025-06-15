Студентка из Серпухова победила на соревнованиях «Хвостатый драйв»
Студентка серпуховского Губернского колледжа Алена Зевакина завоевала первое место в экстремальных гонках с собаками «Хвостатый драйв». Мероприятие проходило в Старой Купавне Ногинского района Московской области.
«Соревнования «Хвостатый драйв» — это не только проверка физической формы, но и испытание на взаимопонимание между человеком и собакой. Алёна и её питомец показали отличную слаженность и уверенно пришли к финишу первыми», — рассказали в окружной администрации.Алена показала высочайший результат среди 76 участников соревнований и продемонстрировала выносливость, целеустремленность и замечательный тандем с четвероногим другом. Вместе с Зевакиной учебное заведение представляла Ксения Мальцева.