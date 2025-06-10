В Красногорске проведут народную ярмарку игрушек
Игрушечная ярмарка состоится в Павшинской пойме в Красногорске в воскресенье, 22 июня, стать продавцами и покупателями смогут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приглашаем на ярмарку родителей с детьми, чтобы продать свои ненужные игрушки и купить понравившиеся», — говорится в сообщении.Организаторы мероприятия подчеркнули, что к продаже будут допускаться только игрушки в нормальном состоянии, хорошие детские книжки и настольные игры. Продавать сломанные вещи, а также еду и товары с ограниченным сроком годности запрещено.
Для того, чтобы стать участником ярмарки, регистрация не нужна. При этом цены на товары ограничены. Максимальная сумма, которую сможет запросить продавец, составляет 100 рублей.
Ярмарка будет работать с полудня до 16:00.