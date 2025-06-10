В Красногорске проведут народную ярмарку игрушек

10 июня 2025, 11:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Игрушечная ярмарка состоится в Павшинской пойме в Красногорске в воскресенье, 22 июня, стать продавцами и покупателями смогут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Приглашаем на ярмарку родителей с детьми, чтобы продать свои ненужные игрушки и купить понравившиеся», — говорится в сообщении.