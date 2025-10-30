Мария Львова-Белова: Хочу признаться в любви Московской области

30 октября 2025, 15:59

Мария Львова-Белова назвала Подмосковье лидером по пристройству детей в семьи

оригинал Мария Львова-Белова (фото: пресс-служба правительства МО/Дмитрий Бархатов)

Московская область является лидером среди российских регионов по развитию института приёмных семей. Об этом заявила и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова Белова на XII форуме приёмных семей Подмосковья.





Форум состоялся в Доме правительства Московской области в Красногорске. Он собрал более 300 участников: как приёмных родителей, так и сотрудников социальной сферы.

«Я хочу признаться в любви Московской области. Это самый смелый регион нашей страны, который не боится нововведений — нововведений в интересах каждого конкретного ребёнка. Поэтому я сегодня здесь. (…) Сейчас новым приоритетом для нас является семьесбережение. Президент сказал, каждый ребенок должен жить в семье, желательно в кровной, а в случае, когда это не возможно — в замещающей. И вы идёте этим вектором. Вы становитесь флагманом для других регионов», — сказала Мария Львова Белова.

«Для меня это большая загадка. Временные семьи, которые могут принять ребёнка, быть с ним всё это время, а потом находят в себе силы передать его биологическим родителям, чтобы они дальше могли заниматься его воспитанием. Мне кажется, что это высшее служение. И вам за это огромное спасибо!» — подчеркнула детский омбудсмен.