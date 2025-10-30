Мария Львова-Белова: Хочу признаться в любви Московской области
Мария Львова-Белова назвала Подмосковье лидером по пристройству детей в семьи
Московская область является лидером среди российских регионов по развитию института приёмных семей. Об этом заявила и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова Белова на XII форуме приёмных семей Подмосковья.
Форум состоялся в Доме правительства Московской области в Красногорске. Он собрал более 300 участников: как приёмных родителей, так и сотрудников социальной сферы.
«Я хочу признаться в любви Московской области. Это самый смелый регион нашей страны, который не боится нововведений — нововведений в интересах каждого конкретного ребёнка. Поэтому я сегодня здесь. (…) Сейчас новым приоритетом для нас является семьесбережение. Президент сказал, каждый ребенок должен жить в семье, желательно в кровной, а в случае, когда это не возможно — в замещающей. И вы идёте этим вектором. Вы становитесь флагманом для других регионов», — сказала Мария Львова Белова.Она особо отметила работу временных приёмных семей.
«Для меня это большая загадка. Временные семьи, которые могут принять ребёнка, быть с ним всё это время, а потом находят в себе силы передать его биологическим родителям, чтобы они дальше могли заниматься его воспитанием. Мне кажется, что это высшее служение. И вам за это огромное спасибо!» — подчеркнула детский омбудсмен.В настоящее время в Московской области нет детских домов. Вместо них в регионе появились семейные центры, где с детьми работают психологи, педагоги и другие специалисты. Пребывание ребёнка в семейном центре редко затягивается более чем на два месяца. 99% из 20 тысяч детей-сирот в регионе воспитывают приёмные родители. Каждый год семью обретают около двух тысяч ребят.
Временных или так называемых «гостевых» приёмных семей в Подмосковье сейчас 470. Там о детях заботятся, пока с биологическими родителями работают в семейных центрах.
В регионе работают 48 школ приёмных родителей, где слушателям дают базовые знания по педагогике, психологии, медицине, а также объясняют, как защищать права и интересы ребёнка. Есть также 50 служб сопровождения приёмных семей, предлагающих комплексную помощь родителям и детям.