На семейном фестивале в Луховицах сварят рекордные рассольник и варенье

23 июня 2026, 14:30

оригинал Фото: istockphoto / Vladislav Volkhin

4 июля в муниципальном округе Луховицы пройдёт фестиваль «Луховицкий огурец». Он развернётся на площади у Дома культуры «Старт» и в центре парка имени И.Г. Воробьева, рассказали в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.





Организаторы приглашают на мероприятие ценителей вкусной еды, семейного отдыха и народных традиций.



Гостей ждут развлекательные площадки на любой вкус. В программе – концертные выступления, конкурсы, мастер-классы и продажа знаменитых луховицких огурцов. Этим хрустящим брендом гордится вся Московская область. Особое место на фестивале займёт традиционная «Луховицкая кулинариада», где участники продемонстрируют кулинарное мастерство и фантазию.

«Два события праздника претендуют на статус рекордных. Первое – приготовление рассольника по-луховицки в рамках четвёртого отборочного этапа чемпионата национальной кухни «Золотой филин». Пять команд шеф-поваров из разных регионов России создадут авторские версии культового супа в казанах объёмом по 50 литров. После оценки профессионального жюри начнётся народное голосование с бесплатной дегустацией приготовленных блюд», – отметили в министерстве.