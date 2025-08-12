Маркировочное оборудование из Жуковского назвали одним из самых высокоскоростных

12 августа 2025, 18:23

оригинал Фото: ГК «Каллисто»

Разработанное и произведённое Группой компаний «Каллисто» в Жуковском оборудование для маркировки признано одним из самых скоростных. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Так, скорость маркировки ПЭТ-крышки на оборудовании ГК «Каллисто» достигает 65 тыс. колпачков в час.

«С начала года группа компаний уже выпустила 100 единиц маркировочного оборудования, а до конца года планирует произвести ещё столько же. Планы на 2026 год – 400 единиц оборудования для маркировки по индивидуальным заказам», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.