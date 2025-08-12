Маркировочное оборудование из Жуковского назвали одним из самых высокоскоростных
Разработанное и произведённое Группой компаний «Каллисто» в Жуковском оборудование для маркировки признано одним из самых скоростных. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Так, скорость маркировки ПЭТ-крышки на оборудовании ГК «Каллисто» достигает 65 тыс. колпачков в час.
«С начала года группа компаний уже выпустила 100 единиц маркировочного оборудования, а до конца года планирует произвести ещё столько же. Планы на 2026 год – 400 единиц оборудования для маркировки по индивидуальным заказам», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что компания активно инвестирует в развитие инженерных и производственных мощностей. Сейчас на предприятии работают около 150 специалистов, большинство – инженерный состав.
Оборудование ГК «Каллисто» обеспечивает беспрецедентную скорость маркировки, позволяя маркировать упаковку методом предсериализации. Он заключается в проставлении маркировки заранее, что позволяет процессу не влиять на производительность основных линий по выпуску продукции.
Разработкой и производством передового маркировочного оборудования ГК «Каллисто» занимается в собственном инжиниринговом центре в Жуковском.