Производитель роботов из Дубны получил статус малой технологической компании

11 августа 2025, 17:41

оригинал Фото: «АтомИнтелМаш»

Предприятие «АтомИнтелМаш» получило статуса малой технологической компании. Оно включено в соответствующий реестр, который ведёт Минэкономразвития России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвестица.





«АтомИнтелМаш» является резидентом подмосковной особой экономической зоны «Дубна» и входил в госкорпорацию «Росатом».



Направления деятельности компании – разработка и производство робототехнических комплексов и другого нестандартного оборудования для промышленных производств под собственным брендом «АИМ». Сегодня этому направлению в Подмосковье уделяют особое внимание. В регионе запускают программу поддержки производителей роботов, которой сможет воспользоваться и компания «АтомИнтелМаш».



«Статус малой технологической компании признаёт наши усилия в области разработки современных робототехнических решений для атомной энергетики и смежных отраслей, укрепляет позиции предприятия на российском рынке, в том числе в свете реализации нацпроекта по развитию промышленной робототехники. Получая поддержку государства, мы получаем новые возможности для научных исследований», – отметил гендиректор ООО «АтомИнтелМаш» Андрей Громов.