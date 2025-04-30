Маршруты речной навигации запустят в Подмосковье 1 мая

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области стартует пассажирская речная навигация – с 1 мая начнут работать речные маршруты в Лыткарине, Коломне и Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка"» в выходные и праздничные дни будет курсировать теплоход «Москва». Протяженность маршрута – 24 км, время в пути – 1 час 40 минут. Маршрут будет работать до 28 сентября.
В Лыткарине перевозить пассажиров будет катер «Стриж» от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское». Судно проходит маршрут протяжённостью 800 м. менее чем за 10 минут. Он будет функционировать до 20 ноября.
От причала «Серпухов» до причала «Сады» начнёт курсировать теплоход «Зуша». Длина маршрута составит 4 км, время в пути – 40 минут. Теплоход станет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. Его работа продлится до 30 сентября.
Как напомнили в министерстве, оплатить проезд на водных маршрутах можно наличными деньгами, а также банковскими картами и транспортными картами «Стрелка».
По данным подмосковного Минтранса, в прошлом году речными маршрутами воспользовались более 40 тыс. раз. Это на 26% больше по сравнению с 2023 годом.
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В Лыткарине перевозить пассажиров будет катер «Стриж» от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское». Судно проходит маршрут протяжённостью 800 м. менее чем за 10 минут. Он будет функционировать до 20 ноября.
От причала «Серпухов» до причала «Сады» начнёт курсировать теплоход «Зуша». Длина маршрута составит 4 км, время в пути – 40 минут. Теплоход станет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. Его работа продлится до 30 сентября.
Как напомнили в министерстве, оплатить проезд на водных маршрутах можно наличными деньгами, а также банковскими картами и транспортными картами «Стрелка».
По данным подмосковного Минтранса, в прошлом году речными маршрутами воспользовались более 40 тыс. раз. Это на 26% больше по сравнению с 2023 годом.
Читайте также:
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Лора Луганская