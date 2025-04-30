Разрешения на бесплатную парковку через РПГУ оформили 1,1 тыс. многодетных семей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Более 1,1 тыс. многодетных семей Московской области оформили разрешение на бесплатную парковку на региональном портале госуслуг. Речь идёт о парковках в 11 городах региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Из 1,6 тыс. заявок от подмосковных многодетных семей на предоставление льготы на платных парковках региона уже более 1,1 тыс. получили разрешения. Около 400 заявок отклонено из-за некорректного предоставления документов. Остальные находятся на рассмотрении», – пояснили в ведомстве.Там назвали главными причинами отказа предоставление скан-копии СТС только с одной стороны без подтверждения собственника ТС, а также подачу заявления на услугу не от собственника транспортного средства.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
В министерстве напомнили, что оформить льготное парковочное разрешения многодетные семьи Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2.
После получения льготного разрешения можно бесплатно парковаться на платных парковках в 11 городах Подмосковья - Видном, Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.
Консультацию специалиста по всем вопросам о подаче заявок на льготные разрешение можно получить по телефону +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).
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Лора Луганская