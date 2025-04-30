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Воробьёв назвал срок окончания строительства Южно-Лыткаринской автодороги

Андрей Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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В июне запустят ещё два участка Южно-Лыткаринской автодороги – от Володарского шоссе до трассы М-5 «Урал» с мостом через Москву-реку в Лыткарине, а также и от Каширского шоссе до трассы А-105. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проехал по одному из участков ЮЛА от Ленинского городского округа до Лыткарина и поговорил с дорожниками.
Протяжённость Южно-Лыткаринской автодороги составит 45 км. Она пройдёт через пять округов Подмосковья –Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиха. Полностью открыть её планируют в конце 2025-го –начале 2026 годов.

Четырёх-шестиполосная трасса, которая строится в рамках концессии, улучшит транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и области. Сейчас готовность дороги составляет 50%. В феврале уже запустили движение по развязке на пересечении с трассой М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе. Она соединяет Симферопольское и Варшавское шоссе. Благодаря этому около 20 тыс. автомобилистов экономят в пути от Видного до Бутова около 30 минут. Развязка обеспечила дополнительный выезд на Юго-Восточную хорду в сторону МКАД.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«ЮЛА – наверное, самая большая концессия в стране. Мы строим, инспектируем её практически ежеквартально, чтобы убедиться, что темп работ достаточный, что все вопросы согласованы. Сдаем её этапами. Первая развязка уже запущена. В июне сдаём ещё одну – порядка 2 км, а также участок протяжённостью более 11 км от Володарского шоссе до Лыткаринской развязки на М-5 «Урал». Строители делают своё дело. Мы очень стараемся и хотим закончить дорогу к концу года. Конечно, всё зависит от погоды – не всё можно делать при низких температурах. Но если и уйдем в I квартал 2026 года, то незначительно», – поделился планами Воробьёв.
Участок дороги от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва – аэропорт Домодедово» длиной 2,3 км сократит время в пути до аэропорта и обратно для жителей Видного на 20 минут.

Другой участок ЮЛА от Володарского до Новорязанского шоссе с развязками на пересечении с Тураевским, Лыткаринским шоссе и автодорогой М-5 «Урал» будут самым протяжённым – 11,7 км. Он обеспечит жителям Ленинского и Лыткарина прямой выезд на федеральную трассу М-5. В пути можно будет сэкономить до 40 минут. А мост через Москву-реку соединит населённые пункты.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Общая протяжённость Южно-Лыткаринской автомобильной дороги – 44,8 км. Рабочее движение по транспортной развязке, которая соединит её и Лыткаринское шоссе, запустим к концу июня. Сделаем проезд от Володарского шоссе до трассы М-5 «Урал». Затруднения, с которыми мы сталкиваемся, связаны с переключением коммуникаций. Но с этим сталкиваются все дорожники», – пояснил заместитель гендиректора по проектированию ООО «Лыткаринская платная дорога» Алексей Сотников.
Строительство Южно-Лыткаринской автодороги – самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Работы идут с участием федерального и регионального бюджетов. Магистраль позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД и направить транспортные потоки в обход Москвы с юго-восточного направления, а также значительно снизить нагрузку на подмосковные трассы. До аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее.

Проект предусматривает строительство 11 современных развязок, 27 путепроводов и 10 мостов – в общей сложности 64 сооружений. Сейчас в Московской области строится 40 дорожных объектов. Половину из них введут уже в этом году.

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В Одинцовском округе ищут подрядчика на благоустройство лесопарка
30 апреля 2025, 14:40

Фото: istockphoto.com/Majorching

Лесопарковую зону площадью планируют благоустроить в микрорайоне Новая Трёхгорка Одинцовского городского округа, подряд на проведение работ выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит благоустроить участок площадью 29,1807 га. Все работы нужно будет завершить в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 175 миллионов 481 тысячу 161 рубль 4 копейки, заявки принимаются до 6 мая.

Благоустройство будет проводиться в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться из бюджетов Московской области и Одинцовского округа.

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#торги
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Жители Подмосковья могут подать заявки на конкурс «Песни военных лет»
30 апреля 2025, 14:18

Фото: iStock / Юлия Моисеенко

V ежегодный открытый дистанционный военный и патриотический музыкальный конкурс «Песни военных лет» в этом году состоится 19 мая. Он будет посвящён 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе организаторов.
Конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу» в дистанционном режиме.
«Основная цель конкурса – усиление работы по патриотическому воспитанию граждан России в столь нелёгкое для нашей страны время, когда вооружённые силы блока НАТО ведут ожесточённую войну с Россией на территории Украины. Задача конкурса - поднятие престижа службы в Вооружённых силах России», – говорится в сообщении.

Положение о конкурсе можно найти по ссылке.

Заявки принимаются с 1 марта до 19 мая включительно.

Заявку и ссылку на видеоматериал или сам материал с записью выступления претендента на участие нужно отправить на электронную почту организатора конкурса: aragorn-studio@mail.ru

В ответ будет выслан регистрационный номер.

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В Химках отремонтируют детский сад, построенный 75 лет назад
30 апреля 2025, 14:12

Фото: istockphoto.com/nilimage

Капитальный ремонт здания детского сада 1950 года постройки планируют провести в Химках, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание детского сала общей площадью более 1,1 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Химки, микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом №24. Подрядчик также должен будет поставить в детский сад всё необходимое оборудование. Завершить работы нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 161 миллион 527 тысяч 8 рублей 22 копейки. Заявки принимаются до 15 мая.

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#капремонт
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Губернатор Воробьёв: Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года
30 апреля 2025, 13:57

Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Володарское шоссе к концу 2025 года расширят до восьми полос. Протяженность участка дороги, на котором идут работы по модернизации, составлёют около 4,5 км. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал на объекте и поговорил с дорожниками.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Первый этап модернизации завершили в 2022 году. Сейчас идёт активная фаза работ на втором, заключительном, этапе.
«Володарское шоссе – одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие жилые комплексы продолжают заселяться, увеличивается нагрузка на трассу. По просьбам жителей три года назад мы начали долгожданную реконструкцию Володарки. На первом этапе расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное» и построить современную транспортную развязку с тоннелем», – рассказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Начало второго этапа пришлось отложить из-за переустройства большого количества сетей водоотведения, электро- и газоснабжения, а также нефтепродуктопровода. Сейчас реконструкция находится в активной фазе. Оставшуюся часть шоссе сделают восьмиполосной, обновят тротуары, установят новое освещение. Полностью завершить реконструкцию Володарки планируют в конце года.

Это улучшит транспортную доступность новых жилых комплексов, включая «Пригород Лесное» и «Прибрежный парк», а также ближайших деревень Мисайлово, Молоково, Дальние Прудищи и Остров.

Для водителей сократится время в пути между Каширским шоссе, трассами А-105 (Москва – аэропорт Домодедово) и М-44 «Дон». За счёт увеличения пропускной способности и организации новых развязок повысится безопасность движения.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сейчас мы строим 63-метровый тоннель, устанавливаем подпорные стенки. Завершается подготовка к работам по расширению оставшегося участка Володарского шоссе. Сначала построим дополнительную дорогу, чтобы переключить на неё автомобильное движение, а затем займёмся существующей трассой», – рассказал заместитель гендиректора по производству ООО «Хотьковский автомост» Андрей Сухоруков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв проверил работу открытой на этой неделе развязки между Каширским и Володарским шоссе. Губернатор заявил, что реконструкция Каширки завершится до конца будущего года.

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Подмосковные команды завоевали Кубок России по хоккею на траве
30 апреля 2025, 13:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская и мужская команды подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» стали лучшими на Кубке России по хоккею на траве, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Женская команда «Динамо-Электросталь» в финальном матче одержала победу над соперницами из белорусской команды «Минск» со счётом 4:3. А бронзовую награду Кубка России завоевали хоккеистки из казанского клуба «Динамо-Ак Барс», — говорится в сообщении.
Мужская подмосковная команда одолела в финале «Динамо-Ак Барс». Основное время матча завершилось со счётом 3:3, поэтому победителя определила серия буллитов. А третье место среди мужских команд занял московский «Восток».

Кубок России по хоккею на траве среди мужских и женских команд проводился с 24 по 29 апреля в Казани.

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