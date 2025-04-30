Воробьёв назвал срок окончания строительства Южно-Лыткаринской автодороги

Андрей Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В июне запустят ещё два участка Южно-Лыткаринской автодороги – от Володарского шоссе до трассы М-5 «Урал» с мостом через Москву-реку в Лыткарине, а также и от Каширского шоссе до трассы А-105. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проехал по одному из участков ЮЛА от Ленинского городского округа до Лыткарина и поговорил с дорожниками.
Протяжённость Южно-Лыткаринской автодороги составит 45 км. Она пройдёт через пять округов Подмосковья –Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиха. Полностью открыть её планируют в конце 2025-го –начале 2026 годов.
Четырёх-шестиполосная трасса, которая строится в рамках концессии, улучшит транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и области. Сейчас готовность дороги составляет 50%. В феврале уже запустили движение по развязке на пересечении с трассой М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе. Она соединяет Симферопольское и Варшавское шоссе. Благодаря этому около 20 тыс. автомобилистов экономят в пути от Видного до Бутова около 30 минут. Развязка обеспечила дополнительный выезд на Юго-Восточную хорду в сторону МКАД.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Другой участок ЮЛА от Володарского до Новорязанского шоссе с развязками на пересечении с Тураевским, Лыткаринским шоссе и автодорогой М-5 «Урал» будут самым протяжённым – 11,7 км. Он обеспечит жителям Ленинского и Лыткарина прямой выезд на федеральную трассу М-5. В пути можно будет сэкономить до 40 минут. А мост через Москву-реку соединит населённые пункты.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Проект предусматривает строительство 11 современных развязок, 27 путепроводов и 10 мостов – в общей сложности 64 сооружений. Сейчас в Московской области строится 40 дорожных объектов. Половину из них введут уже в этом году.
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Четырёх-шестиполосная трасса, которая строится в рамках концессии, улучшит транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и области. Сейчас готовность дороги составляет 50%. В феврале уже запустили движение по развязке на пересечении с трассой М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе. Она соединяет Симферопольское и Варшавское шоссе. Благодаря этому около 20 тыс. автомобилистов экономят в пути от Видного до Бутова около 30 минут. Развязка обеспечила дополнительный выезд на Юго-Восточную хорду в сторону МКАД.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«ЮЛА – наверное, самая большая концессия в стране. Мы строим, инспектируем её практически ежеквартально, чтобы убедиться, что темп работ достаточный, что все вопросы согласованы. Сдаем её этапами. Первая развязка уже запущена. В июне сдаём ещё одну – порядка 2 км, а также участок протяжённостью более 11 км от Володарского шоссе до Лыткаринской развязки на М-5 «Урал». Строители делают своё дело. Мы очень стараемся и хотим закончить дорогу к концу года. Конечно, всё зависит от погоды – не всё можно делать при низких температурах. Но если и уйдем в I квартал 2026 года, то незначительно», – поделился планами Воробьёв.Участок дороги от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва – аэропорт Домодедово» длиной 2,3 км сократит время в пути до аэропорта и обратно для жителей Видного на 20 минут.
Другой участок ЮЛА от Володарского до Новорязанского шоссе с развязками на пересечении с Тураевским, Лыткаринским шоссе и автодорогой М-5 «Урал» будут самым протяжённым – 11,7 км. Он обеспечит жителям Ленинского и Лыткарина прямой выезд на федеральную трассу М-5. В пути можно будет сэкономить до 40 минут. А мост через Москву-реку соединит населённые пункты.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Общая протяжённость Южно-Лыткаринской автомобильной дороги – 44,8 км. Рабочее движение по транспортной развязке, которая соединит её и Лыткаринское шоссе, запустим к концу июня. Сделаем проезд от Володарского шоссе до трассы М-5 «Урал». Затруднения, с которыми мы сталкиваемся, связаны с переключением коммуникаций. Но с этим сталкиваются все дорожники», – пояснил заместитель гендиректора по проектированию ООО «Лыткаринская платная дорога» Алексей Сотников.Строительство Южно-Лыткаринской автодороги – самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Работы идут с участием федерального и регионального бюджетов. Магистраль позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД и направить транспортные потоки в обход Москвы с юго-восточного направления, а также значительно снизить нагрузку на подмосковные трассы. До аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее.
Проект предусматривает строительство 11 современных развязок, 27 путепроводов и 10 мостов – в общей сложности 64 сооружений. Сейчас в Московской области строится 40 дорожных объектов. Половину из них введут уже в этом году.
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Лора Луганская