Мартовские продажи фруктов в Подмосковье показали рост почти на 10%
Объём продаж свежих фруктов в Московской области в марте превысил 26 733 684 килограммов. Это почти на 10% больше, чем в феврале, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Особенно активно покупали яблоки – их реализовали свыше 6 928 660 килограммов. Это на 9% больше показателя предыдущего месяца.
«Весенний период традиционно связан с повышенным вниманием к здоровому питанию и восполнению запасов витаминов после зимы. Жители Подмосковья выбирают натуральные источники витаминов и микроэлементов. Добавление в рацион апельсинов, груш, бананов и других фруктов – отличный способ укрепить иммунитет и поддержать организм, получая максимум пользы от вкусных и свежих продуктов», – отметили в ведомстве.Там добавили, что с наступлением тёплой погоды всё больше жителей региона выбирают свежие фрукты на ярмарках. Каждый продукт там проверяют специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области. За март они провели более 12 000 исследований этой продукции с использованием современных методов оценки. Благодаря тщательному контролю с прилавков сняли более 94 килограммов фруктов, не соответствующих установленным требованиям.