Мартовские продажи фруктов в Подмосковье показали рост почти на 10%

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём продаж свежих фруктов в Московской области в марте превысил 26 733 684 килограммов. Это почти на 10% больше, чем в феврале, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Особенно активно покупали яблоки – их реализовали свыше 6 928 660 килограммов. Это на 9% больше показателя предыдущего месяца.

«Весенний период традиционно связан с повышенным вниманием к здоровому питанию и восполнению запасов витаминов после зимы. Жители Подмосковья выбирают натуральные источники витаминов и микроэлементов. Добавление в рацион апельсинов, груш, бананов и других фруктов – отличный способ укрепить иммунитет и поддержать организм, получая максимум пользы от вкусных и свежих продуктов», – отметили в ведомстве.