Подмосковье стало лидером экспорта консервированных огурцов
Вкус российских хрустящих консервированных огурцов пришёлся по душе зарубежным покупателям. Московская область занимает первое место в стране по их экспорту, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода региона.
В прошлом году экспорт консервированных огурцов из Подмосковья достиг 3 700 тонн. Это более 30% от всего российского экспорта этой продукции.
«Огурцы местных производителей поставляются более чем в 15 государств – Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Абхазию, Азербайджан, Армению, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Болгарию, Грузию, Израиль, Китай, Монголию, Объединённые Арабские Эмираты и США», – рассказали в ведомстве.Среди ключевых экспортёров там назвали ООО «Смарт» (бренд «Скатерть-самобранка»), «Плодоимпорт» (бренд «Дядя Ваня»), «Марр Руссия», «Восток-Запад», «Бэст Прайс Экспорт» и АО «Вкусвилл».
Как отметили в министерстве, расширение географии поставок подтверждает конкурентоспособность российских консервированных огурцов на международном рынке и укрепляет позиции Подмосковья как важного центра продовольственного экспорта.