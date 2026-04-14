Подмосковье стало лидером экспорта консервированных огурцов

Вкус российских хрустящих консервированных огурцов пришёлся по душе зарубежным покупателям. Московская область занимает первое место в стране по их экспорту, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода региона.



В прошлом году экспорт консервированных огурцов из Подмосковья достиг 3 700 тонн. Это более 30% от всего российского экспорта этой продукции.

«Огурцы местных производителей поставляются более чем в 15 государств – Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Абхазию, Азербайджан, Армению, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Болгарию, Грузию, Израиль, Китай, Монголию, Объединённые Арабские Эмираты и США», – рассказали в ведомстве.
Среди ключевых экспортёров там назвали ООО «Смарт» (бренд «Скатерть-самобранка»), «Плодоимпорт» (бренд «Дядя Ваня»), «Марр Руссия», «Восток-Запад», «Бэст Прайс Экспорт» и АО «Вкусвилл».

Как отметили в министерстве, расширение географии поставок подтверждает конкурентоспособность российских консервированных огурцов на международном рынке и укрепляет позиции Подмосковья как важного центра продовольственного экспорта.
Лора Луганская

