В Подмосковье начинает действовать новая система размещения летних кафе

14 апреля 2026, 20:55

В Московской области внедряют обновлённую систему размещения летних кафе, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Для установки летних веранд на землях муниципальной или неразграниченной государственной собственности предпринимателям больше не понадобится каждый год подавать заявки на портале госуслуг.





Вместо этого формируется постоянная схема размещения объектов общественного питания. Заявка на бессрочное включение в схему нового летнего кафе подаётся на портале «МОй АПК». Цель нововведения – снизить административную нагрузку для бизнеса и перейти к долгосрочным правилам работы.

«Для кафе и ресторанов, расположенных на первых этажах зданий с отдельным входом и витринным фасадом, при возможности использования прилегающей территории летние площадки включат в схемы размещения нестационарных торговых объектов на постоянной основе. В рамках новой модели с предпринимателями заключат договоры сроком до пяти лет. При этом размещать кафе можно будет на безвозмездной основе. Такое решение принял губернатор Андрей Воробьёв», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.