Летние кафе в Московской области начнут работать во второй половине апреля
Сезон летних кафе стартует в Подмосковье во второй половине апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Ранее сообщалось, что в регионе внедряют обновлённую систему размещения летних веранд.
«Старт сезона традиционно приходится на весенний период. Фактический запуск работы в этом году формируется с учётом сезонных погодных условий и ожидается во второй половине апреля. При переходе на новую систему размещения сохранится действующее количество доступных площадок, что обеспечивает стабильность условий для бизнеса», – рассказали в ведомстве.Там уточнили, что в прошлом году в Подмосковье работало более 1100 летних кафе. 877 из них располагалось на частных земельных участках. Они функционировали в соответствии с требованиями законодательства и муниципальных правил благоустройства.
На землях муниципальной и неразграниченной государственной собственности с помощью заявок на региональном портале госуслуг разместили свыше 280 летних веранд. В зависимости от рыночной конъюнктуры их число ежегодно составляет от 250 до 400.