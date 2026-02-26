Масленицу в Кашире отметили песнями, играми и угощением
Праздничную программу, посвящённую Масленице, провели в городском парке Каширы 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для гостей организовали выступления народных коллективов, народные игры, мастер-класс по изготовлению масленичных кукол, а также конкурс на лучшую куклу высотой от одного метра. «Конкурсанток» семьи каширян создавали не один день.
«Для нас важно, что Масленица остаётся семейным праздником. Когда дети и родители вместе создают символы народной культуры, традиция продолжает жить», — сказала руководительница Дирекции парков округа Кашира Олеся Кожадей.На празднике также работали торговые ряды и предлагались различные угощения — от блинов с разными начинками до солдатской каши.