Масленицу в Кашире отметили песнями, играми и угощением

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Праздничную программу, посвящённую Масленице, провели в городском парке Каширы 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Для гостей организовали выступления народных коллективов, народные игры, мастер-класс по изготовлению масленичных кукол, а также конкурс на лучшую куклу высотой от одного метра. «Конкурсанток» семьи каширян создавали не один день.

«Для нас важно, что Масленица остаётся семейным праздником. Когда дети и родители вместе создают символы народной культуры, традиция продолжает жить», — сказала руководительница Дирекции парков округа Кашира Олеся Кожадей.
На празднике также работали торговые ряды и предлагались различные угощения — от блинов с разными начинками до солдатской каши.
