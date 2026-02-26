Загруженность дорог в Московской области утром 26 февраля составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Носовихинское, Каширское, Щёлковское, Дмитровское, Ленинградское, Ярославское, Пятницкое, Калужское, Новорижское, Киевское, Рублёво-Успенское и Можайское», — говорится в сообщении.Жителей и гостей Подмосковья призывают быть внимательными за рулём, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.