В универсиаде по боулингу в Подольске приняли участие десять команд

26 февраля 2026, 08:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Команды десяти учебных заведений Подольска сразились за победу на турнире по боулингу в рамках местной студенческой универсиады. Соревнования состоялись 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В командах было по четыре человека. Игроки делали десять подходов — по две попытки в каждом. Победителей определили по сумме набранных баллов.



