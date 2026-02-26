В универсиаде по боулингу в Подольске приняли участие десять команд
Команды десяти учебных заведений Подольска сразились за победу на турнире по боулингу в рамках местной студенческой универсиады. Соревнования состоялись 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В командах было по четыре человека. Игроки делали десять подходов — по две попытки в каждом. Победителей определили по сумме набранных баллов.
Победу на универсиаде одержали студенты Многопрофильного колледжа №1.«Мы не первый год участвуем в соревнованиях по боулингу и каждый раз занимаем призовые места, потому что всегда упорно тренируемся», — поделился член команды Подольского социально-спортивного колледжа Артём.
Ранее сообщалось, что к масленичным гуляниям в Подольске присоединились более 15 тысяч человек.