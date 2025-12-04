Подмосковные врачи выходили новорождённых близнецов весом менее килограмма

04 декабря 2025, 20:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе смогли выходить двух близнецов, которые после рождения весили чуть более 700 граммов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Артемий и Матвей появились на свет весной этого года путём кесарева сечения на 25-й неделе беременности. Каждый весил меньше килограмма: Артемий – 720 граммов, Матвей – 700.



Малыши, как это бывает при глубокой недоношенности, родились в крайне тяжёлом состоянии. Уже в родильном зале их подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Затем братьев перевели в реанимацию, где их встретила команда врачей-неонатологов, медбратьев и медсестёр.

«Из-за критически низкой массы тела органы малышей были недостаточно зрелыми, и им нужна была длительная поддержка жизненно важных функций. Каждый день им проводили искусственную вентиляцию лёгких, мониторинг, медикаментозную терапию, ставили капельницы. Питались они строго дозированным материнским молоком», – рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых МОПЦ Максим Кондратьев.