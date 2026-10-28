В посёлке Поварово приступили к капремонту детсада «Ёлочка»

28 октября 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт детского сада №27 «Ёлочка» начался в посёлке Поварово округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас на площадке заняты более 30 человек, используется две единицы спецтехники.





«Здание площадью свыше 1 700 квадратных метров обновят снаружи и изнутри: отремонтируют фасад, входную группу и кровлю, заменят водопровод, канализацию, отопление, сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель, проведут отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.