Масштабный ремонт Центра культуры и искусств в Ивантеевке завершат до конца года

30 июня 2025, 13:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Депутаты муниципального Совета городского округа Пушкинский проверили ход капремонта Центра культуры и искусств имени Л.Н. Кекушева в Ивантеевке. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» депутаты убедились, что работы идут по графику, и проблем на стройке нет.



Здание было введено в эксплуатацию в далёком 1926 году. С момента постройки комплексный капремонт здесь не проводили ни разу. Учреждение располагается в историческом центре города и много лет является точкой притяжения жителей и гостей города.



​Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



Ремонт в здании ДК стартовал весной. Там планируют обновить фасад, отремонтировать кровлю и внутренние помещения, заменить инженерные коммуникации и техническое оборудование. На базе ДК работает Ивантеевский музыкально-драматический театр, поэтому центру необходимы хороший сценический свет и качественный звук.

«Все жители Ивантеевки искренне хотят сохранения первоначального облика здания, построенного почти 100 лет назад. Худрук театра Артём Бибилюров за несколько месяцев до начала ремонта мне как-то сказал: «Я мечтаю только об одном – чтобы наш центр после обновления не превратился в рядовую поликлинику и не лишился загадочной атмосферы театра». Уверена, что мечты наших артистов скоро станут реальностью», – сказала уполномоченный главы городского округа Нина Ушакова.