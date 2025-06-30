На встречу в формате выездной администрации пришли 95 жителей Ивантеевки
95 человек посетили встречу в формате выездной администрация, которая прошла в ДК «Юбилейный» в Ивантеевке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Жителей интересовали проблемы экологии, благоустройства придомовых территорий, содержания многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья. На обращения, вызывающие беспокойство, ответили заместители, руководители управлений и ресурсоснабжающих организаций.
«Мы разъясняем, какие сегодня предоставляются возможности для решения проблемы аварийного жилья. По инициативе нашего губернатора в Московской области есть такая услуга, как получение сертификата, чтобы можно было быстро решить вопрос переселения», – пояснил глава муниципалитета Максим Красноцветов.Одна из просьб жителей касалась модернизации спортивной площадки в Центральном проезде, 16. Игровая зона там есть, но покрытие – старое и не слишком подходящее для активного досуга.
«Это очень удобный формат. Во-первых, вопросы решаются на месте, а если не решаются, то берутся на заметку. Максим Валерьевич нашу просьбу услышал, и на следующий год нам модернизируют площадку, будет современное покрытие, новые ворота. Будем ждать», – сказала заявительница из Ивантеевки Ольга Халилова.«Выездные администрации» проходят в разных локациях округа, и заявители пропиской не ограничены. На встрече в Ивантеевке обратиться с вопросом к специалистам может, например, житель Софрино. Тамара Нилова приехала из Клязьмы. Её вопрос касался водоотведения. Теперь он на контроле у специалистов администрации.
Жители округа высоко оценивают формат дискуссии, когда можно оперативно получить развёрнутый ответ в диалоге с теми, кто может повлиять на результат.