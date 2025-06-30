На встречу в формате выездной администрации пришли 95 жителей Ивантеевки

30 июня 2025, 13:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

95 человек посетили встречу в формате выездной администрация, которая прошла в ДК «Юбилейный» в Ивантеевке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Жителей интересовали проблемы экологии, благоустройства придомовых территорий, содержания многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья. На обращения, вызывающие беспокойство, ответили заместители, руководители управлений и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы разъясняем, какие сегодня предоставляются возможности для решения проблемы аварийного жилья. По инициативе нашего губернатора в Московской области есть такая услуга, как получение сертификата, чтобы можно было быстро решить вопрос переселения», – пояснил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



«Это очень удобный формат. Во-первых, вопросы решаются на месте, а если не решаются, то берутся на заметку. Максим Валерьевич нашу просьбу услышал, и на следующий год нам модернизируют площадку, будет современное покрытие, новые ворота. Будем ждать», – сказала заявительница из Ивантеевки Ольга Халилова.