Самый титулованный райдер России впервые сделал сальто на багги с дочкой в Дубне

27 июля 2025, 12:25

Фото: Администрация г.о. Дубна

Сальто на багги вместе с дочерью впервые исполнил в Дубне самый титулованный райдер России Алексей Колесников.





Захватывающим зрелищем насладились семь тысяч человек. Чемпион Европы является одним из четырех человек в мире, способных на такое. Кроме того, присутствующие увидели рекордный прыжок, подготовка к которому, по словам Колесникова, была тщательной, а приземление в Дубне стало одним из самых ровных за всю карьеру.



Спортсмен отметил, дубненцы устроили ему один из самых горячих приемов. Глава городского округа Максим Тихомиров в свою очередь добавил, что экстремальное шоу проводится впервые в День города.





«Благодарю команду FMX13 и её руководителя Алексея Колесникова за участие в празднике и за яркие эмоции, которые они подарили всем зрителям! выступление мотофристайлеров разнообразило программу Дня города и сделало её ещё насыщеннее и интереснее», — сказал Тихомиров.