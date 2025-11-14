Подмосковная фигуристка Костылева победила на всероссийских соревнованиях
Спортсменка из Московской области Елена Костылева завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Костылева стала лучшей среди юниорок в одиночном катании.
«В рамках пятого юниорского этапа Гран-при за два проката она получила от судей 215,56 балла. Фигуристка исполнила тройной аксель и три четверных прыжка – сольный тулуп, два сальхова, один в комбинации с двойным акселем, второй в каскаде с ойлером и тройным сальховом», — говорится в сообщении.А вторую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Москвы, а бронзовую медаль получила спортсменка из Свердловской области.
Соревнования проходят в Москве с 11 по 14 ноября.