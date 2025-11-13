Спортсменка из Подмосковья завоевала награду первенства мира по метанию ножа

13 ноября 2025, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль выиграла представительница Московской области Александра Колесникова на первенстве мира по метанию ножа. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





Соревнования проходили в столице Монголии Улан-Баторе. На первенстве мира выступали юноши и девушки от десяти до 17 лет. Они состязались в своих возрастных группах на дистанциях от трёх до семи метров.





«Воспитанница Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Александра Колесникова из Серпухова поднялась на третью ступень пьедестала почёта по итогам соревнования на дистанции три метра. Золотую медаль завоевала спортсменка из Иркутска, а серебряную — москвичка», — говорится в сообщении.