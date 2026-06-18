Два лесопарка в Раменском скоро откроют после благоустройства
Лесопарки «Зверинец» и «Восьмидорожье» скоро порадуют жителей комфортом, красотой и современностью. На территории демонтировали три моста. Сейчас идут монтаж металлоконструкций и сварочные работы, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
По всей территории также разбита дорожно-тропиночная сеть.
«Мы прекрасно понимаем, что перекрыли сейчас все короткие пути, которыми пользовались наши жители. Приносим извинения за доставленные неудобства. Но всё достроится, здесь станет красиво и безопасно», – пообещала директор Раменского городского парка Анна Юсупова.
В лесопарке «Восьмидорожье» планируют создать семейную зону для прогулок и отдыха с детскими площадками, зонами для пикника, парком для выгула и дрессировки собак. А лесопарк «Зверинец» станет в основном спортивной зоной.
«Построим раздевалки для нашего лыжного сообщества. Также будут футбольные и баскетбольные площадки. То есть это будет территория для спорта, здоровья и движения. Благоустройство выполняют экологично – на существующих тропинках, с минимальным вмешательством в природу», – добавила Юсупова.Раменский лесопарк – объект культурного наследия. Уже скоро территория станет одним из излюбленных мест для прогулок.