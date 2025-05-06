Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Мотошоу команды FMX13 возвращается в Московскую область

Мотошоу команды FMX13 возвращается в Московскую область

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Оригинал
С мая по июль в 10 подмосковных городах пройдут бесплатные уличные шоу команды мотофристайла FMX13 с участием профессиональных райдеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Зрителей ждут трюки мирового уровня на мотоциклах и багги – прыжки с трамплинов, фигуры высшего пилотажа и воздушная акробатика. В программе – три блока выступлений на мотоциклах и сальто на багги, а также шоу чемпиона мира по битбоксу Вахтанга. Вход для зрителей будет свободным», – говорится в сообщении.
17 мая шоу FMX13 пройдёт в Видном, 24 мая – в Королёве, 25 мая – в Можайске, 12 июня – в Мытищах, 14 июня – в Дмитрове, 21 июня – в Воскресенске, 28 июня – в Лобне, 12 июля – в Истре, 19 июля – в Коломне, а 26 июля – в Дубне.

Во все эти дни программа будет начинаться в 17 часов. Её продолжительность – один час.

В министерстве напомнили, что команда FMX13 была создана в 2007 году самым титулованным российским райдером, основоположником фристайл-мотокросса в России Алексеем Колесниковым. Она уже выступала с большим успехом в городах региона прошлым летом.

Читайте также:

В Музее-заповеднике Чайковского отметят 185-летие композитора

Выставка в Серпухове расскажет о подвиге военных медиков

Названы участники подмосковного литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ»
#минкульттуризма мо
#спорт
#мотоцикл
#шоу
#подмосковье
#московская область
В детском Центре Рошаля помогли мальчику с дротиком во лбу
06 мая 2025, 20:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля достали дротик из черепа мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
10-летнего школьника с травмой головы доставила в клинику бригада скорой помощи. Как выяснилось, ребёнок играл с друзьями в дартс, и дротик попал ему в лоб. Врачи провели маленькому пациенту компьютерную томографию и направили в отделение нейрохирургии.
«Мальчику повезло: дротик прошёл только через кортикальный слой, не задев жизненно важные ткани головного мозга. В условиях местной анестезии при помощи специальных инструментов мы аккуратно извлекли дротик из черепа. Процедура длилась около шести минут. После операции мальчик прошёл курс противовоспалительной и антибактериальной терапии», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ДКЦ Аслан Текоев.
На третьи сутки после процедуры ребёнка выписали.

В преддверии длинных майских выходных врачи напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности во время игр. При необходимости следует сразу обращаться за помощью к медикам.

Читайте также:

В больнице Долгопрудного спасли пациента с гнойником в печени

Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королёве в 2026 году

В онкодиспансере в Балашихе заработал новый цифровой маммограф
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#дкц
#дети
#ребёнок
#безопасность
#подмосковье
#московская область
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В раменской школе провели тренировку на случай пожара
06 мая 2025, 20:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Сотрудники экстренных служб провели профилактическое мероприятие по пожарной безопасности в школе №22 посёлка Дубовая Роща. Оно проходило в рамках Всероссийской тренировочной эвакуации, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому округу вместе с пожарной частью №42 и Раменской службой спасения учениками и педагогами отработали алгоритм действий в случае возникновения пожара. Как только сработало сигнальное оповещение, всех школьников попросили немедленно покинуть здание.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

«Согласно легенде, во время учебной эвакуации школы все благополучно эвакуировались из помещения. Но при подсчёте детей выяснилось, что один ученик остался. За ним отправились спасатели и благополучно вывели из здания. Подобные мероприятия позволяют пройти весь алгоритм действий, который необходимо знать всем», – сказала инспектор ОНД и ПР по Раменскому муниципальному округу Людмила Фомина.
По словам директора школы №22 Ларисы Чуравцевой, такие мероприятия проходят в учебном заведении регулярно.

Читайте также:

В Раменском Центре творчества прошла акция «Окна Победы»

Раменский глава Малышев поздравил блокадницу с наступающим Днём Победы

Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния вновь отправился на Донбасс
#раменское
#ученики
#учения
#школа
#школьники
#учителя
#педагоги
#пожарные
#спасатели
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный общественный транспорт украсили к Юбилею Победы
06 мая 2025, 19:56

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Перевозчики Московской области в преддверии Дня Победы украсили общественный транспорт, автостанции и автовокзалы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

«В автобусах Мострансавто можно услышать поздравления звёзд эстрады. Ряд региональных перевозчиков принял участие в акции «Бессмертный полк на транспорте. В автобусах разместили фото героев Великой Отечественной войны. Пассажирам подарят георгиевские ленты. Кроме того, 8 мая будут организованы перевозки военных и детей участников спецоперации на праздничные мероприятия, а 9 мая – ветеранов на Красную площадь», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

По случаю праздника 23 автобуса уже курсируют по маршрутам с изображениями георгиевской ленты, подмосковных памятников и поздравительными надписями. Компания также выпустила серию лимитированных карт «Стрелка» с памятниками Великой Отечественной войны в Подмосковье. Их можно купить в кассах автостанций и автовокзалов.

В Одинцовском округе совместно с Яндекс.Такси 9 мая организовали бесплатные поездки для ветеранов и их сопровождающих от парка «Патриот».

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На железной дороге ЦППК запустила поезд, оформленный в соответствии с единым стилем 80-летия Победы. Состав ходит по маршруту Апрелевка – Захарово. А на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов до 8 мая волонтёры дарят пассажирам георгиевские ленты.

Читайте также:

Подмосковным ветеранам напомнили об услугах бесплатного такси

В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на пяти перекрёстках

Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
#подмосковье
#московская область
#транспорт
#минтранс мо
#марат сибатулин
#автобусы
#мострансавто
#цппк
#поезда
#9 мая
#день победы
#ветеран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Всероссийском субботнике в Подмосковье собрали 60 тыс. кубометров отходов
06 мая 2025, 19:13

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Около 100 тыс. жителей стали участниками Всероссийского субботника, который прошёл в Подмосковье 26 апреля. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом году мы вместе с муниципалитетами организовали более 700 точек проведения субботников. Результаты превзошли наши ожидания. Жители собрали свыше 60 тыс. кубометров отходов – на 40 тыс. больше, чем в прошлом году», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Всего во время субботника было отремонтировано и покрашено порядка 4 тыс. малых архитектурных форм – скамеек, спортплощадок и детских игровых зон. Посажено около 3 тыс. деревьев и более 4 тыс. кустарников, обустроено свыше 400 клумб.

Лидерами по сбору отходов стали Пушкинский, Балашиха и Кашира.

В уборке задействовали более 800 тыс. единиц инвентаря.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года починили более 2,5 тыс. качелей

В Долгопрудном благоустроят 12 дворов

Завод по переработке пластика в Егорьевске начал работать с отходами IV класса
#владислав мурашов
#минчистоты
#отходы
#жители
#субботник
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В пушкинских МФЦ проводят акцию «Никто не забыт, ничто не забыто»
06 мая 2025, 18:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Акция под названием «Никто не забыт, ничто не забыто» проходит с 5 по 25 мая в МФЦ городского округа Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Во всех офисах и территориально обособленных подразделениях МФЦ округа размещены портреты героев Великой Отечественной войны, блокадников, всех тех, кто внес вклад в общее дело Победы.
«Это возможность поблагодарить наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Родину, прошедших войну на полях сражений и в тылу», – сказала директор МФЦ городского округ Ирина Левченко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В офисах размещено более 200 портретов героев войны. Дополнить стену памяти могут все желающие. Для этого нужно до 20 мая принести портреты родных и близких в любой из офисов «Мои документы». В городе Пушкино он расположен по адресу Московский проспект, д. 54а, в Ивантеевке – в Центральном проезде, д. 4, в Красноармейске – на проспекте Испытателей, д. 7.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв поздравил около 360 ветеранов с наступающим Юбилеем Победы

На акции «Сад Памяти» ступинцы высадили 80 каштанов в честь 80-летия Победы

В Красногорске поздравили ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин»
#подмосковье
#московская область
#пушкинский округ
#день победы
#мфц
#акция
#9 мая
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате