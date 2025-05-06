Мотошоу команды FMX13 возвращается в Московскую область

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
С мая по июль в 10 подмосковных городах пройдут бесплатные уличные шоу команды мотофристайла FMX13 с участием профессиональных райдеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Зрителей ждут трюки мирового уровня на мотоциклах и багги – прыжки с трамплинов, фигуры высшего пилотажа и воздушная акробатика. В программе – три блока выступлений на мотоциклах и сальто на багги, а также шоу чемпиона мира по битбоксу Вахтанга. Вход для зрителей будет свободным», – говорится в сообщении.17 мая шоу FMX13 пройдёт в Видном, 24 мая – в Королёве, 25 мая – в Можайске, 12 июня – в Мытищах, 14 июня – в Дмитрове, 21 июня – в Воскресенске, 28 июня – в Лобне, 12 июля – в Истре, 19 июля – в Коломне, а 26 июля – в Дубне.
Во все эти дни программа будет начинаться в 17 часов. Её продолжительность – один час.
В министерстве напомнили, что команда FMX13 была создана в 2007 году самым титулованным российским райдером, основоположником фристайл-мотокросса в России Алексеем Колесниковым. Она уже выступала с большим успехом в городах региона прошлым летом.
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