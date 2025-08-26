Масштабное строительство Балашихинской ЦРБ завершат через 2,5 года

26 августа 2025, 19:23

оригинал Андрей Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Полностью завершить строительство Балашихинской ЦРБ планируют через 2,5 года. Сейчас она построена на четверть. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал на стройплощадку проверить, как идут работы.





Больницу возводят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке президента. Это будет один из самых современных медицинских центров региона, крупнейшая многопрофильная клиника на востоке Подмосковья. Получать там высокотехнологичную медицинскую помощь смогут жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Богородского округов.

«В августе прошлого года мы запустили большой детский стационар имени Рошаля в Красногорске. Это был знаковый проект, который поддержал наш президент. За год команда медиков сделала огромное количество операций, спасла тысячи жизней ребят. А здесь, в Балашихе, – ещё более масштабное строительство, которое касается всего восточного направления Подмосковья, где проживают более 2 млн человек. За год построили всё, что называется монолитом, до конца 2025-го закроем контур. А в следующие два года будем делать всё, что связано с инженеркой и отделкой. Это большой проект, который также поддержал президент. Мы должны реализовать его в конце 2027 – начале 2028 годов», – поделился планами глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«В сентябре планируем выйти на строительство ещё одного большого и очень нужного медицинского центра – в Мытищах. Хотим также сделать его флагманским, построив стационар, оснащённый по последнему слову техники. Он будет обслуживать жителей Ярославского направления. Хочу поблагодарить всех врачей, которые к нам приезжают, строителей, которые реализуют эти важные проекты, за то, что они кардинально меняют качество медицины, обеспечивают доступность к высокотехнологичным медицинским услугам», – добавил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«У нас завершающий этап возведения монолитной конструкции. Остался ещё один этаж, который мы должны закончить в первой декаде сентября. Идем с опережением графика, что позволяет приступать уже к внутренним работам – финальной стадии. В конце 2027 года должны передать под монтаж всё оборудование, а далее – пуско-наладка всех систем и открытие больницы», – сказал первый вице-президент строительной компании-подрядчика Илья Демидов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

