Масштабное строительство Балашихинской ЦРБ завершат через 2,5 года
Полностью завершить строительство Балашихинской ЦРБ планируют через 2,5 года. Сейчас она построена на четверть. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал на стройплощадку проверить, как идут работы.
Больницу возводят в микрорайоне Ольгино в Балашихе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке президента. Это будет один из самых современных медицинских центров региона, крупнейшая многопрофильная клиника на востоке Подмосковья. Получать там высокотехнологичную медицинскую помощь смогут жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада и Богородского округов.
«В августе прошлого года мы запустили большой детский стационар имени Рошаля в Красногорске. Это был знаковый проект, который поддержал наш президент. За год команда медиков сделала огромное количество операций, спасла тысячи жизней ребят. А здесь, в Балашихе, – ещё более масштабное строительство, которое касается всего восточного направления Подмосковья, где проживают более 2 млн человек. За год построили всё, что называется монолитом, до конца 2025-го закроем контур. А в следующие два года будем делать всё, что связано с инженеркой и отделкой. Это большой проект, который также поддержал президент. Мы должны реализовать его в конце 2027 – начале 2028 годов», – поделился планами глава региона.По его словам, задача – закупить в больницу большое количество оборудования и подготовить всю инфраструктуру. Такой проект в области не единственный.
«В сентябре планируем выйти на строительство ещё одного большого и очень нужного медицинского центра – в Мытищах. Хотим также сделать его флагманским, построив стационар, оснащённый по последнему слову техники. Он будет обслуживать жителей Ярославского направления. Хочу поблагодарить всех врачей, которые к нам приезжают, строителей, которые реализуют эти важные проекты, за то, что они кардинально меняют качество медицины, обеспечивают доступность к высокотехнологичным медицинским услугам», – добавил Воробьёв.Сейчас объект выполнен на 26,5%. Стройка ведётся круглосуточно. На объекте трудятся около 600 человек и более 30 единиц техники. Контролировать процесс помогает система «Цифровой бригадир» на основе искусственного интеллекта. Она отслеживает ход работ, наличие на объекте специалистов, техники и оборудования, соблюдение правил безопасности.
«У нас завершающий этап возведения монолитной конструкции. Остался ещё один этаж, который мы должны закончить в первой декаде сентября. Идем с опережением графика, что позволяет приступать уже к внутренним работам – финальной стадии. В конце 2027 года должны передать под монтаж всё оборудование, а далее – пуско-наладка всех систем и открытие больницы», – сказал первый вице-президент строительной компании-подрядчика Илья Демидов.Суммарная площадь больницы – свыше 160 тыс. кв. м. Там будут два корпуса – 10-этажный главный и патологоанатомический. Медучреждение рассчитано на 1123 койки – терапевтических, кардиологических, хирургических, реанимации и интенсивной терапии. Работать в больнице будут порядка 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей. Они станут оказывать медицинскую помощь по 26 профилям.
Больницу оснастят передовым оборудованием, в том числе 30 единицами тяжелой техники – КТ, МРТ, маммографами, ангиографами, рентген-аппаратами, лапро- и артроскопическим оборудованием, УЗИ экспертного класса и многим другим.
Параллельно со строительством больничного комплекса идёт подготовка к модернизации прилегающей дорожной сети. Проектируется путепровод через железнодорожные пути у станции Чёрное, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе, улучшит транспортную доступность для более 500 тыс. жителей Балашихи. Также планируется реконструировать улицы Струве и Шестую – они обеспечат подъезд к больнице. Все работы должны завершиться в 2027 году.