В Подольске в сентябре завершат благоустройство двух парков и трёх скверов

26 августа 2025, 09:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Годовая программа благоустройства в городском округе Подольск выполнена почти полностью. Об оставшихся работах рассказал глава округа Григорий Артамонов, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время благоустройство большинства объектов, вошедших в программу, завершено: дворы заасфальтированы, пешеходные дорожки обустроены, детские площадки обновлены. Работы на оставшихся объектах близятся к завершению.





«До конца августа уложим новое покрытие во дворах и на тропинках по губернаторской программе «Пешком». А в сентябре завершим обновление парков «Дубрава» и имени Талалихина, скверов Папирова, Спасателей и Пушкина», — сказал Григорий Артамонов.