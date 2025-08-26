Достижения.рф

В Подольске в сентябре завершат благоустройство двух парков и трёх скверов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Годовая программа благоустройства в городском округе Подольск выполнена почти полностью. Об оставшихся работах рассказал глава округа Григорий Артамонов, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.



В настоящее время благоустройство большинства объектов, вошедших в программу, завершено: дворы заасфальтированы, пешеходные дорожки обустроены, детские площадки обновлены. Работы на оставшихся объектах близятся к завершению.

«До конца августа уложим новое покрытие во дворах и на тропинках по губернаторской программе «Пешком». А в сентябре завершим обновление парков «Дубрава» и имени Талалихина, скверов Папирова, Спасателей и Пушкина», — сказал Григорий Артамонов.
Он добавил, что продолжается реконструкция двух больших детских игровых площадок, установленных несколько лет назад по программе губернатора региона Андрея Воробьёва.
Лев Каштанов

