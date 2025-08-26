Второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка завершат осенью 2026 года
Второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе планируют завершить осенью будущего года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, который проверил, как ведётся благоустройство. Лесопарк обустраивают в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».
«Всего парков в лесу в Подмосковье – 35. Вишняковский лесопарк – это большой лесной массив, который был заброшен, но сегодня преобразился. Появились набережные, детские городки, кафе, площадки для занятия спортом. Первый этап реализован, работы охватили 30 га, а осенью следующего года охватят ещё 85. Это историческое место, где гулял Мейерхольд, писал картины Левитан, сочиняли стихи наши поэты. Оно популярно у жителей самого крупного городского округа Балашиха, где проживает полмиллиона человек», – сказал Воробьёв.Он напомнил, что муниципалитете уже созданы парки «Пехорка», Пестовский, Ольгинский и «Заречная».
В рамках первого этапа, который финишировал в июне, обустроили набережную у пруда, четыре детские и две спортивные площадки, установили освещение, систему видеонаблюдения. На территории проложили 4,8 км пешеходных дорожек со смотровыми площадками. Это, например, маршрут Мейерхольда с зонами отдыха и дамбой «Трибуна Мастера». Обустроили родник и «Салтычихинский водопад».
У центрального входа со стороны Разинского шоссе разбита парковка на 47 машиномест. В лесопарке открылось уютное кафе.
«Наша сеть ресторанов работает по всей Московской области, в том числе и в парках. 1 июня мы открылись в Вишняковском лесопарке, что особенно приятно, так как я родом из Балашихи. Посетителей много, всё шикарно, мы очень довольны. Ещё один объект работает у нас в лесопарке в Лыткарино. В межсезонье проводим разные активности для всей семьи – кулинарные школы, мастер-классы, шоу-программы», – поделилась владелица сети семейных ресторанов Евгения Штутман.
Второй этап охватывает восточную часть лесопарка площадью 85 га. Строители уже приступили к работам. Они очищают лес от валежника и сухостоя, прокладывают тропинки. Проект предусматривает лыжную трассу, прокат, смотровую площадку со сценой, новые прогулочные маршруты, площадку зиплайна.
«Я здесь живу с 2000 года, переехал по службе. И то, что было 25 лет назад, и то, что сегодня – просто небо и земля. Не садился на велосипед больше 10 лет. Но, когда приехал сюда с внучками в прошлый раз, понял, что это замечательное место, где можно и кататься, и свежим воздухом дышат.», – рассказал местный житель Андрей Слюсарев.Рядом с Вишняковским лесопарком с 2022 года идёт реконструкция Усадьбы Горенки – самой большой в Подмосковье. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. В усадьбе работает музей истории Балашихи. В разное время Горенками владели Долгоруковы, Разумовские, Юсуповы и Третьяковы.
В планах на этот год – благоустроить сквер на ул. Крупешина, Клубный переулок и территорию у ДК «Саввино».