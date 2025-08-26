Второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка завершат осенью 2026 года

26 августа 2025, 17:13

Андрей Воробьёв (справа)

Второй этап благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе планируют завершить осенью будущего года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, который проверил, как ведётся благоустройство. Лесопарк обустраивают в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».







«Всего парков в лесу в Подмосковье – 35. Вишняковский лесопарк – это большой лесной массив, который был заброшен, но сегодня преобразился. Появились набережные, детские городки, кафе, площадки для занятия спортом. Первый этап реализован, работы охватили 30 га, а осенью следующего года охватят ещё 85. Это историческое место, где гулял Мейерхольд, писал картины Левитан, сочиняли стихи наши поэты. Оно популярно у жителей самого крупного городского округа Балашиха, где проживает полмиллиона человек», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Наша сеть ресторанов работает по всей Московской области, в том числе и в парках. 1 июня мы открылись в Вишняковском лесопарке, что особенно приятно, так как я родом из Балашихи. Посетителей много, всё шикарно, мы очень довольны. Ещё один объект работает у нас в лесопарке в Лыткарино. В межсезонье проводим разные активности для всей семьи – кулинарные школы, мастер-классы, шоу-программы», – поделилась владелица сети семейных ресторанов Евгения Штутман.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я здесь живу с 2000 года, переехал по службе. И то, что было 25 лет назад, и то, что сегодня – просто небо и земля. Не садился на велосипед больше 10 лет. Но, когда приехал сюда с внучками в прошлый раз, понял, что это замечательное место, где можно и кататься, и свежим воздухом дышат.», – рассказал местный житель Андрей Слюсарев.