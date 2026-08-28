Масштабную модернизацию стекольного завода в Раменском завершат до конца года
Компания «Ларта Гласс» в этом году завершит масштабную модернизацию завода по производству стекла в Раменском. После этого предприятие сможет выпускать сверхгабаритное стекло длиной до 18 метров, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Это уникальная продукция для российского рынка.
«Завод «Ларта Гласс Раменское» начал работу в 2006 году. Он выпускает листовое стекло и стекло с покрытием. На предприятии работают более 250 специалистов. В масштабную модернизацию производства компания вложила более шести миллиардов рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В портфель компании входят импортозамещающие продукты: многослойное, сверхгабаритное, просветлённое и другое стекло.
«Для нас модернизация – это инвестиция в технологическую устойчивость и развитие производства на годы вперёд. Мы обновляем ключевые участки линии, увеличиваем мощность предприятия, расширяем возможности по форматам и видам продукции. Она позволит компании быстрее реагировать на изменения спроса, расширять ассортимент и осваивать выпуск более технологичной продукции», – сказал гендиректор «Ларта Гласс» Дмитрий Литвин.В августе предприятие установило новую стекловаренную печь. Это стало частью плановой модернизации. До конца года также планируется открытие новой линии по производству многослойного стекла – триплекса.
Создание новой линии стало возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Он предоставил заём более чем на 900 миллионов рублей по программе «Проекты развития».