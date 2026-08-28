Масштабную модернизацию стекольного завода в Раменском завершат до конца года

28 августа 2026, 21:27

оригинал Фото: пресс-служба компании «Ларта Гласс»

Компания «Ларта Гласс» в этом году завершит масштабную модернизацию завода по производству стекла в Раменском. После этого предприятие сможет выпускать сверхгабаритное стекло длиной до 18 метров, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Это уникальная продукция для российского рынка.

«Завод «Ларта Гласс Раменское» начал работу в 2006 году. Он выпускает листовое стекло и стекло с покрытием. На предприятии работают более 250 специалистов. В масштабную модернизацию производства компания вложила более шести миллиардов рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Для нас модернизация – это инвестиция в технологическую устойчивость и развитие производства на годы вперёд. Мы обновляем ключевые участки линии, увеличиваем мощность предприятия, расширяем возможности по форматам и видам продукции. Она позволит компании быстрее реагировать на изменения спроса, расширять ассортимент и осваивать выпуск более технологичной продукции», – сказал гендиректор «Ларта Гласс» Дмитрий Литвин.