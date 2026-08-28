Воробьёв и Мантуров поздравили коллектив РКК «Энергия» с 80-летием предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и вице-премьер Денис Мантуров поздравили коллектив Ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве с 80-летием предприятия и наградили лучших сотрудников.
В торжественной церемонии также приняли участие гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.
Сегодня в РКК «Энергия», благодаря разработкам которой удалось запустить первого человека в космос, трудятся свыше 10 000 человек.
«Сегодня мы были в школе, на водоводе и в поликлинике, и не было человека, который с теплотой и вниманием не относился бы к тем, кто здесь работает, к опытным инженерам. А молодёжь хочет вступить в ваши ряды. Они вами гордятся так же, как и мы. Мы сегодня здесь, чтобы поздравить дружный профессиональный коллектив – 10 000 человек, каждый из которых – на своём месте. Невозможно не уважать труд тех, кто сегодня находится в зале, в цехах, в лабораториях. Хочется от всей души пожелать, чтобы в инновационной, технологичной конкуренции ваша дружная команда справилась достойно. Ну а мы всегда рядом», – сказал Воробьёв.Под руководством выдающегося советского конструктора, академика Сергея Королева, имя которого носит предприятие, в РКК «Энергия» были разработаны первые в стране баллистические ракеты, первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7.
Благодаря команде предприятия удалось вывести на орбиту первый искусственный спутник Земли, первые космические корабли «Восток» и «Восход», первые автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры и Марса.
«Ваша корпорация занимает особое место в истории нашей страны. За это время сформировалась одна из главных инженерных школ отечественной ракетно-космической отрасли. Ваши предшественники не только создавали корабли и ракеты. Вокруг сложнейших проектов предприятия вырастали новые производства и самостоятельные конструкторские школы. Те решения, которые рождались в этой большой корпорации, расширяли технологические возможности всей страны», – отметил Мантуров.Специалисты РКК «Энергия» внесли основной вклад в разработку российских модулей для Международной космической станции, пилотируемого космического корабля «Союз», который в июле доставил на МКС экипаж 75-й экспедиции, транспортных грузовых космических кораблей «Прогресс».
«Уверен, что корпорация «Энергия» справится со всеми вызовами и обеспечит страну передовыми разработками космического назначения. Амбициозные задачи в области пилотируемой космонавтики заложены в Национальном проекте «Космос». Это сложные и важные проекты, которые обеспечат стране суверенитет и независимость в космосе», – подчеркнул Баканов.
Коллектив РКК «Энергия» построил станцию «Салют», запущенную 19 апреля 1971 года, многомодульную станцию «Мир». Кроме того, РКК «Энергия» являлась головным предприятием по созданию легендарной многоразовой транспортной космической системы «Энергия – Буран».
«Уверен, что у РКК «Энергия» впереди новые победы, которыми можно будет гордиться. Мы реализуем самые масштабные и сложные проекты в нашей стране – создание нового пилотируемого корабля, в планах уже в этом году выйти на испытание, а также создание Российской орбитальной станции», – напомнил гендиректор РКК «Энергия» Игорь Мальцев.
На торжественной церемонии Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил электросварщик ручной Геннадий Кузин, который работает на предприятии более 40 лет. Он вместе с братом пошел по стопам отца, который тоже трудился на РКК «Энергия». Среди награждённых – ведущий инженер-испытатель предприятия Александр Рубцов, которому присвоено Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области».
«В корпорации работают 10 000 человек. Хочется каждого из них поздравить с юбилеем. Люди, которые развивают нашу космическую отрасль, вызывают восхищение. Сейчас идёт борьба за новые технологии, но я уверен, что с таким коллективом мы выиграем. Хочется пожелать всем удачи и вдохновения», – сказал Легков.Подмосковье – один из главных центров космической отрасли России. В регионе работают 18 предприятий и более 30 000 специалистов. Представлены почти все ключевые направления – от ракетных двигателей и космических аппаратов до управления полётами и подготовки космонавтов.