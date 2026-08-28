Воробьёв и Мантуров поздравили коллектив РКК «Энергия» с 80-летием предприятия

28 августа 2026, 20:38

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и вице-премьер Денис Мантуров поздравили коллектив Ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве с 80-летием предприятия и наградили лучших сотрудников.





В торжественной церемонии также приняли участие гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.



Сегодня в РКК «Энергия», благодаря разработкам которой удалось запустить первого человека в космос, трудятся свыше 10 000 человек.

«Сегодня мы были в школе, на водоводе и в поликлинике, и не было человека, который с теплотой и вниманием не относился бы к тем, кто здесь работает, к опытным инженерам. А молодёжь хочет вступить в ваши ряды. Они вами гордятся так же, как и мы. Мы сегодня здесь, чтобы поздравить дружный профессиональный коллектив – 10 000 человек, каждый из которых – на своём месте. Невозможно не уважать труд тех, кто сегодня находится в зале, в цехах, в лабораториях. Хочется от всей души пожелать, чтобы в инновационной, технологичной конкуренции ваша дружная команда справилась достойно. Ну а мы всегда рядом», – сказал Воробьёв.

Д. Мантуров (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Ваша корпорация занимает особое место в истории нашей страны. За это время сформировалась одна из главных инженерных школ отечественной ракетно-космической отрасли. Ваши предшественники не только создавали корабли и ракеты. Вокруг сложнейших проектов предприятия вырастали новые производства и самостоятельные конструкторские школы. Те решения, которые рождались в этой большой корпорации, расширяли технологические возможности всей страны», – отметил Мантуров.

«Уверен, что корпорация «Энергия» справится со всеми вызовами и обеспечит страну передовыми разработками космического назначения. Амбициозные задачи в области пилотируемой космонавтики заложены в Национальном проекте «Космос». Это сложные и важные проекты, которые обеспечат стране суверенитет и независимость в космосе», – подчеркнул Баканов.

Д. Баканов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Уверен, что у РКК «Энергия» впереди новые победы, которыми можно будет гордиться. Мы реализуем самые масштабные и сложные проекты в нашей стране – создание нового пилотируемого корабля, в планах уже в этом году выйти на испытание, а также создание Российской орбитальной станции», – напомнил гендиректор РКК «Энергия» Игорь Мальцев.

А. Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В корпорации работают 10 000 человек. Хочется каждого из них поздравить с юбилеем. Люди, которые развивают нашу космическую отрасль, вызывают восхищение. Сейчас идёт борьба за новые технологии, но я уверен, что с таким коллективом мы выиграем. Хочется пожелать всем удачи и вдохновения», – сказал Легков.