В Королёве открыли одну из крупнейших в Московской области комплексных поликлиник

28 августа 2026, 19:56

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Королёве на территории больничного комплекса на ул. Циолковского открылась одна из самых больших в Подмосковье комплексных поликлиник. Её построили при поддержке президента.





Медучреждение рассчитано на 1000 посещений в смену. Предусмотрено 600 мест для взрослых, 300 – для детей и 100 – в травмпункте. К поликлинике прикреплены около 60 000 жителей. Там работают детское и взрослое терапевтическое отделения.



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поговорил с медперсоналом и пациентами. Они рассказали об условиях приёма, доступности специалистов и новом оборудовании. Во встрече участвовал депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.

«Этого современного медицинского комплекса в самом центре города очень ждали жители. Он оснащён новейшим оборудованием, предусмотрен и дневной стационар. Нам было принципиально важно запустить этот объект. Я присутствовал при закладке первого камня, и потом мы регулярно контролировали весь ход строительства. И вот поликлиника начала принимать пациентов. В ближайшие три месяца центр будет нарастать по мощностям, получать лицензии на новые виды медицинской помощи. Я абсолютно уверен, что здесь каждый житель получит внимание и заботу», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Открытие такой современной поликлиники – безусловный плюс для округа. Отрадно видеть, что сюда переезжают работать молодые специалисты из других муниципалитетов Подмосковья и других регионов. Общаясь с пациентами, я постоянно слышал слова благодарности. Люди высоко оценили как само здание, так и закупку нового высокотехнологичного оборудования, которое уже активно используется в лечении. Жители очень ждали появления такого медучреждения на 1000 посещений в смену. Здесь есть всё необходимое. Потребуется еще немного времени, чтобы до конца настроить все процессы, завести оставшуюся технику», – сказал Легков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сюда уже переехала старая поликлиника с улицы Карла Маркса, которая до этого ютилась на первом этаже жилого дома. Из-за тесноты по два врача вынуждены были вести приём в одном кабинете. Теперь у каждого специалиста есть отдельный просторный кабинет. Также в новое здание переведена терапевтическая служба из старого корпуса», ‒ рассказал главврач Королёвской клинической больницы Эдуард Шпилянский.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я родилась в Псковской области, училась в Санкт-Петербурге, а в Подмосковье приехала вслед за мужем-военнослужащим, которого направили служить в Щёлково. Местом работы я выбрала Королёв: сначала привлекла удобная транспортная доступность, а когда познакомилась с замечательным коллективом поликлиники, решила остаться здесь окончательно. Мне здесь всё очень нравится», – поделилась участковый педиатр Диана Яковлева.