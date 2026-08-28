В Королёве открыли одну из крупнейших в Московской области комплексных поликлиник
В Королёве на территории больничного комплекса на ул. Циолковского открылась одна из самых больших в Подмосковье комплексных поликлиник. Её построили при поддержке президента.
Медучреждение рассчитано на 1000 посещений в смену. Предусмотрено 600 мест для взрослых, 300 – для детей и 100 – в травмпункте. К поликлинике прикреплены около 60 000 жителей. Там работают детское и взрослое терапевтическое отделения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поговорил с медперсоналом и пациентами. Они рассказали об условиях приёма, доступности специалистов и новом оборудовании. Во встрече участвовал депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.
«Этого современного медицинского комплекса в самом центре города очень ждали жители. Он оснащён новейшим оборудованием, предусмотрен и дневной стационар. Нам было принципиально важно запустить этот объект. Я присутствовал при закладке первого камня, и потом мы регулярно контролировали весь ход строительства. И вот поликлиника начала принимать пациентов. В ближайшие три месяца центр будет нарастать по мощностям, получать лицензии на новые виды медицинской помощи. Я абсолютно уверен, что здесь каждый житель получит внимание и заботу», – сказал Воробьёв.
Построить в Королёве новую поликлинику попросила заслуженный врач России Наталья Смирнова. В марте 2024-го губернатор вместе с медиками и жителями заложил первый камень, а в августе этого года здание было уже полностью готово.
Сегодня это большой многопрофильный центр, который оказывает весь спектр первичной помощи – от консультаций до реабилитации и специализированной диагностики. В здание также перевели Центр амбулаторной онкологической помощи.
«Открытие такой современной поликлиники – безусловный плюс для округа. Отрадно видеть, что сюда переезжают работать молодые специалисты из других муниципалитетов Подмосковья и других регионов. Общаясь с пациентами, я постоянно слышал слова благодарности. Люди высоко оценили как само здание, так и закупку нового высокотехнологичного оборудования, которое уже активно используется в лечении. Жители очень ждали появления такого медучреждения на 1000 посещений в смену. Здесь есть всё необходимое. Потребуется еще немного времени, чтобы до конца настроить все процессы, завести оставшуюся технику», – сказал Легков.
Поликлиника оснащена таким оборудованием, как МРТ, КТ, рентген, маммограф, флюорограф, аппараты УЗИ, техника для эндоскопии, функциональной диагностики и реабилитации. Организована доступная среда для маломобильных жителей.
«Сюда уже переехала старая поликлиника с улицы Карла Маркса, которая до этого ютилась на первом этаже жилого дома. Из-за тесноты по два врача вынуждены были вести приём в одном кабинете. Теперь у каждого специалиста есть отдельный просторный кабинет. Также в новое здание переведена терапевтическая служба из старого корпуса», ‒ рассказал главврач Королёвской клинической больницы Эдуард Шпилянский.
Он добавил, что уже сформировалась очередь из 13 специалистов различных профилей, которые хотят устроиться в новую поликлинику. Пятеро молодых врачей уже приступили к работе. Текущая укомплектованность штата составляет 87%. Всего в поликлинике будут работать 170 медиков. Они могут рассчитывать на региональные меры поддержки ‒ компенсацию аренды жилья, социальную ипотеку, проект «Приведи друга» и другое.
«Я родилась в Псковской области, училась в Санкт-Петербурге, а в Подмосковье приехала вслед за мужем-военнослужащим, которого направили служить в Щёлково. Местом работы я выбрала Королёв: сначала привлекла удобная транспортная доступность, а когда познакомилась с замечательным коллективом поликлиники, решила остаться здесь окончательно. Мне здесь всё очень нравится», – поделилась участковый педиатр Диана Яковлева.
В мае после капремонта открылась также поликлиника №1 на 220 посещений в смену. Всего же за последние годы в Королёве капитально отремонтировали 17 объектов здравоохранения.
В этом году в Подмосковье откроют и отремонтируют 44 объекта, в том числе 15 поликлиник. Ещё пять построят за счёт средств инвесторов.