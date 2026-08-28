В Котельниках провели тренировку по безопасности избирательных участков
В Котельниках состоялись практические учения по обеспечению безопасности в период предстоящих в сентябре выборов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В тренировке участвовали сотрудники территориальной и участковых избирательных комиссий, Росгвардии, Люберецкой прокуратуры, ГИБДД и МЧС.
Участники отработали ключевые сценарии – от фиксации подозрительного предмета, экстренной эвакуации людей и вызова спецслужб до обеспечения сохранности избирательной документации и оперативного восстановления работы комиссии.
«Главной целью учений стала отработка чётких алгоритмов действий для защиты избирателей и членов комиссий. Взаимодействие избиркомов и правоохранительного блока обеспечивает проведение голосования в штатном режиме. Такие тренировки позволяют каждому члену УИК закрепить практические навыки и психологическую готовность к действиям в экстремальных условиях», – отметили в администрации.
Там назвали безопасность всех участников выборов безусловным приоритетом.