Масштабную проверку систем оповещения проведут в Подмосковье 9 октября
Жителей Подмосковья предупредили о проверке систем оповещения в пятницу утром. В 10:40 во всех городах региона завоют электросирены, а через несколько минут по ТВ и радио передадут учебный сигнал.
Основная цель — проверить работу автоматики для экстренных служб. В 10:43 на крупнейших федеральных каналах и радиостанциях появится текстовая плашка и аудиосообщение о том, что идет проверка.
Спасатели просят граждан не паниковать, не звонить в службы спасения без нужды и советуют установить приложение «МЧС России» для получения оперативной информации.
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