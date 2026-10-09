Масштабную проверку систем оповещения проведут в Подмосковье 9 октября

09 октября 2026, 09:01

оригинал Фото: Служба 112

Жителей Подмосковья предупредили о проверке систем оповещения в пятницу утром. В 10:40 во всех городах региона завоют электросирены, а через несколько минут по ТВ и радио передадут учебный сигнал.