Достижения.рф

Масштабную проверку систем оповещения проведут в Подмосковье 9 октября

оригинал Фото: Служба 112

Жителей Подмосковья предупредили о проверке систем оповещения в пятницу утром. В 10:40 во всех городах региона завоют электросирены, а через несколько минут по ТВ и радио передадут учебный сигнал.



Основная цель — проверить работу автоматики для экстренных служб. В 10:43 на крупнейших федеральных каналах и радиостанциях появится текстовая плашка и аудиосообщение о том, что идет проверка.

Спасатели просят граждан не паниковать, не звонить в службы спасения без нужды и советуют установить приложение «МЧС России» для получения оперативной информации.

Анастасия Хохлова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0