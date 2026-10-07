В Подмосковье с начала года расчистили более 7700 гектаров просек под ЛЭП

07 октября 2026, 17:34

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 7 700 гектаров охранных зон линий электропередачи расчистили в Московской области специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Самые большие площади расчистили в округе Солнечногорск (215 гектаров). Второе место по этому показателю занял Талдомский округ (163 гектара), а замыкает топ-3 Наро-Фоминский округ (156 гектаров).





«Подготовка электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду — это комплексная работа, и расчистка охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности является одним из её ключевых направлений», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.