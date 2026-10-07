В Подмосковье с начала года расчистили более 7700 гектаров просек под ЛЭП
Свыше 7 700 гектаров охранных зон линий электропередачи расчистили в Московской области специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Самые большие площади расчистили в округе Солнечногорск (215 гектаров). Второе место по этому показателю занял Талдомский округ (163 гектара), а замыкает топ-3 Наро-Фоминский округ (156 гектаров).
«Подготовка электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду — это комплексная работа, и расчистка охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности является одним из её ключевых направлений», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.Всего в текущем году в регионе планируется расчистить 7841,5 га просек под ЛЭП. Большую часть работ выполнили весной и летом.
Ранее в подмосковном Минэнерго выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию энергообъектов. Нарушитель может погибнуть, даже не прикасаясь к оборудованию, кроме того, вмешательство в работу техники грозит обесточиванием жилых домов, больниц, школ и предприятий. Может также возникнуть сильный пожар.
Мешать работе объектов электросети граждан России склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом заставляют людей следовать их указаниям. При этом по закону намеренная порча электрооборудования расценивается как диверсия. Поэтому о любых подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону 8 (800) 224-22-22.