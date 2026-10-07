В Подмосковье в этом году построят и отремонтируют более 40 поликлиник и больниц
26 медучреждений отремонтируют и 16 построят в Московской области в текущем году по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Всего за ближайшие пять лет в регионе планируют модернизировать около 70 поликлиник и построить 12 новых. Такие цифры назвал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.
«Мы вкладываем все ресурсы, чтобы подмосковная медицина отвечала самым высоким стандартам», — подчеркнул Голубев.Работы по ряду объектов в текущем году уже завершены. В частности, открыта детская поликлиника на 500 посещений в смену в Чехове, поликлиника на тысячу посещений в смену в Королеве, отремонтированные больницы в Ступине, Пушкине, Воскресенске и других округах.
А за минувшие пять лет по Народной программе «Единой России» в регионе построили около 60 медучреждений.