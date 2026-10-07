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В Подмосковье в этом году построят и отремонтируют более 40 поликлиник и больниц

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

26 медучреждений отремонтируют и 16 построят в Московской области в текущем году по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.



Всего за ближайшие пять лет в регионе планируют модернизировать около 70 поликлиник и построить 12 новых. Такие цифры назвал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

«Мы вкладываем все ресурсы, чтобы подмосковная медицина отвечала самым высоким стандартам», — подчеркнул Голубев.
Работы по ряду объектов в текущем году уже завершены. В частности, открыта детская поликлиника на 500 посещений в смену в Чехове, поликлиника на тысячу посещений в смену в Королеве, отремонтированные больницы в Ступине, Пушкине, Воскресенске и других округах.

А за минувшие пять лет по Народной программе «Единой России» в регионе построили около 60 медучреждений.
Лев Каштанов

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