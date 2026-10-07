В Подмосковье в этом году построят и отремонтируют более 40 поликлиник и больниц

07 октября 2026, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

26 медучреждений отремонтируют и 16 построят в Московской области в текущем году по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Всего за ближайшие пять лет в регионе планируют модернизировать около 70 поликлиник и построить 12 новых. Такие цифры назвал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.





«Мы вкладываем все ресурсы, чтобы подмосковная медицина отвечала самым высоким стандартам», — подчеркнул Голубев.