Масштабную реконструкцию Центральной площади в Одинцове планируют завершить осенью

19 мая 2026, 17:56

Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идёт обновление Центральной площади в Одинцове и обсудил перемены с жителями. Масштабную реконструкцию рассчитывают завершить этой осенью.





Центральная площадь – излюбленное место отдыха жителей всех возрастов. Там проходят городские праздники и мероприятия. Проект реконструкции разработали с учётом пожеланий горожан. Работы начались летом прошлого года.

«Одинцовский округ – один из самых больших в Подмосковье по численности населения. За последние годы здесь был реализован ряд знаковых проектов. Посещаемость парков и других общественных пространств растёт. Это и Новая Трёхгорка, и «Лазутинка», и Масловский лес, и парк Малевича, и Центральная площадь. Важно, чтобы в парках находилось место и малому бизнесу, и всему, что востребовано жителями. Видим запрос на кафе, детские площадки и спортивные дисциплины – лыжи или велосипеды. Мы хотим, чтобы каждый объект создавался в той логике, которую ждут жители», – сказал Воробьёв.

«Центральная площадь Одинцова не видела такого масштабного обновления с момента создания в 1960-х годах. В 2024-м мы подготовили проект, а в прошлом году приступили к реализации. Первый этап был самым сложным – здесь создали целый «подземный город», проложив более 9000 погонных метров инженерных сетей. Второй – это создание современной набережной. Третий – обновление игровых зон у волейбольного и ледового центров. Там появятся современные площадки для детей всех возрастов и памп-трек», – рассказала директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Мария Макарчук.

«Следующий важный участок – территория у волейбольного центра. Его мы планируем сдать до 12 июля специально к проведению выпускных балов. Работы на остальной части парка рассчитываем полностью закончить к 1 ноября», – сообщил заместитель гендиректора компании-подрядчика Геннадий Никишин.