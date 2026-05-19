Масштабную реконструкцию Центральной площади в Одинцове планируют завершить осенью
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идёт обновление Центральной площади в Одинцове и обсудил перемены с жителями. Масштабную реконструкцию рассчитывают завершить этой осенью.
Центральная площадь – излюбленное место отдыха жителей всех возрастов. Там проходят городские праздники и мероприятия. Проект реконструкции разработали с учётом пожеланий горожан. Работы начались летом прошлого года.
«Одинцовский округ – один из самых больших в Подмосковье по численности населения. За последние годы здесь был реализован ряд знаковых проектов. Посещаемость парков и других общественных пространств растёт. Это и Новая Трёхгорка, и «Лазутинка», и Масловский лес, и парк Малевича, и Центральная площадь. Важно, чтобы в парках находилось место и малому бизнесу, и всему, что востребовано жителями. Видим запрос на кафе, детские площадки и спортивные дисциплины – лыжи или велосипеды. Мы хотим, чтобы каждый объект создавался в той логике, которую ждут жители», – сказал Воробьёв.
На Центральной площади появятся новые спортивные и игровые площадки, мини-футбольное поле, зона для волейбола, тренажёры, скейт-парк, площадка для воркаута, павильоны для мастер-классов и кафе. Большое внимание уделят набережной и пруду, который местные жители называют «баранкой». Территорию приведут в порядок, пруд расчистят, заменят фонтан, создадут комфортную прогулочную зону. Рядом появится парковка на 110 мест.
«Центральная площадь Одинцова не видела такого масштабного обновления с момента создания в 1960-х годах. В 2024-м мы подготовили проект, а в прошлом году приступили к реализации. Первый этап был самым сложным – здесь создали целый «подземный город», проложив более 9000 погонных метров инженерных сетей. Второй – это создание современной набережной. Третий – обновление игровых зон у волейбольного и ледового центров. Там появятся современные площадки для детей всех возрастов и памп-трек», – рассказала директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Мария Макарчук.
По её словам, при разработке проекта учли пожелания мам и предусмотрели специальные навесы для детей, чтобы защитить их от солнца и дождя. На площадках для воркаута и баскетбола обновят покрытие, проложат новые велодорожки, обустроят волейбольную зону у озера. А в будущем году достроят бетонный скейт-парк и павильон с кафе и прокатом.
Сейчас рабочие обновляют покрытия, инженерные сети, систему освещения, устанавливают камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион».
«Следующий важный участок – территория у волейбольного центра. Его мы планируем сдать до 12 июля специально к проведению выпускных балов. Работы на остальной части парка рассчитываем полностью закончить к 1 ноября», – сообщил заместитель гендиректора компании-подрядчика Геннадий Никишин.В этом году в Одинцовском городском округе также завершат благоустройство четырёх лесопарков и парков – в Новой Трёхгорке, Шульгино, Парке им. Ларисы Лазутиной и Масловском лесу.