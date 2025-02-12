Красногорск станет центром международной акции «Быть здоровым – это модно!»

22 февраля в Красногорске на площади дома культуры «Подмосковье» пройдёт международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно!». Предполагается, что её участниками в режиме телемоста станут около 10 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.