Красногорск станет центром международной акции «Быть здоровым – это модно!»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
22 февраля в Красногорске на площади дома культуры «Подмосковье» пройдёт международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно!». Предполагается, что её участниками в режиме телемоста станут около 10 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню защитника Отечества. К ней присоединятся жители более 50 городов России, а также Нигерии, Замбии, Аргентины, Чили, Южной Осетии, Испании, Палестины, Шри-Ланки и других стран.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мероприятие будет включать инсталляции, направленные на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни, а также обширную программу для участников и зрителей. В каждом городе будет представлена информация о спортсменах-участниках войны, показаны военные хроники, приглашены ветераны.
Гостем акции станет заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов. На главной площадке акции в Красногорске он исполнит песню «Флаг моего государства».
Кульминацией события будет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от пяти лет и старше.
Для участия в массовом обливании и турнире по кроссфиту нужно оставить заявку по ссылке в разделе «Регистрация участника». Запись будет проходить до 20 февраля, однако может закончиться раньше из-за ограниченного количества мест. Участие бесплатное.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Дополнительная информация – по телефону: 8 (495)562-42-26.
Организатор акции – спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК». С 2016 по 2024 годы она уже провела 12 акций «Быть здоровым – это модно!». Акция организована при поддержке Минспорта России.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мероприятие будет включать инсталляции, направленные на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни, а также обширную программу для участников и зрителей. В каждом городе будет представлена информация о спортсменах-участниках войны, показаны военные хроники, приглашены ветераны.
«На площади в Красногорске будут работать интерактивные площадки – шахматная зона, зона довоенной подготовки. Пройдут соревнования по подтягиваниям, пегборду, брусьям, а также конкурс на самый сильный удар по груше, состязания по разборке и сборке автомата Победитель каждого конкурса получит 10 тыс. рублей. Помимо этого, состоится зимний командный турнир по кроссфиту. Предусмотрены бесплатная полевая кухня и многое другое», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Гостем акции станет заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов. На главной площадке акции в Красногорске он исполнит песню «Флаг моего государства».
Кульминацией события будет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от пяти лет и старше.
Для участия в массовом обливании и турнире по кроссфиту нужно оставить заявку по ссылке в разделе «Регистрация участника». Запись будет проходить до 20 февраля, однако может закончиться раньше из-за ограниченного количества мест. Участие бесплатное.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Дополнительная информация – по телефону: 8 (495)562-42-26.
Организатор акции – спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК». С 2016 по 2024 годы она уже провела 12 акций «Быть здоровым – это модно!». Акция организована при поддержке Минспорта России.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Лора Луганская